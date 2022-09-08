關愛座｜巴士伯伯鬧學生無讓座　致電校方發難　1原因網民撐學生

【關愛座／博愛座】到底誰對誰錯？有台灣網民日前上傳1段巴士片在網上引起熱議，有伯伯上巴士後站在4名坐了博愛座（港稱關愛座）的學生前，即場致電校方投訴，大聲批評學生未有讓座兼讀出他們全名及學號，要求校方懲處。拍片者稱伯伯一上車就走到學生面前聲稱自己68歲，要求學生讓位，但其實車內明明有空位。結果許多網民看片段發現伯伯身後已經有2個空位，卻堅持要坐學生的位置，「硬要情緒勒索」，甚至有舊生留言力挺學兄弟EQ高，支持學生做法。校方後來回覆台媒指，會傾聽及處理民眾投訴，但無規定要懲處不讓座的學生。



網民指伯伯上車後衝向學生前要求讓關愛座，即場致電學校投訴，但明明身後已經有空位。（fb群組「爆料公社」影片截圖）

樓主日前在fb群組「爆料公社」上傳影片，稱日前在台南紅幹線公車上，有位先生投幣上車後，沒有拿車票就走過去數名中學生的位置前要求讓座，直到司機大聲提醒他要拿票才停止。正當大家以為結束時，伯伯竟然拿起手機打電話給台南一中，開始當着全車人的面前飆罵，「但是先生，你身後便有兩個座位…」。

片段所見，該名伯伯說自己68歲，當時正致電校方投訴，批評4名學生在滑手機不讓座給他，指車內至少有10至20名該校學生，但有學生坐了關愛座，更喊出學生全名及學號，「我不希望我們台南市的年青人是這樣的，一中這麼悠久的歷史，教導這麼多的好學生，怎麼現在的年青人變成這個樣子」，然後覆讀博愛座上的標語，說定義寫得好好的，「我這麼大聲跟你說話他們都是這樣的」。4名學生未有理會，繼續低頭看手機，而伯伯不時提高聲量，大罵他們不是啞巴及耳聾，一定聽到，「跟你們教務處說了，他們還是照樣坐着」，要求校方懲處學生。

伯伯批評學生時不停提高聲線左顧右盼，其實鏡頭拍到伯伯身後已經有2個空位，不少學生也站着沒有坐，車上乘客竊竊私語，說「後面有位子」、「大家一起看秀」。

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片段引起熱議，但許多人留意到車上有空位的關鍵一畫面，幾乎一面倒支持學生，質疑伯伯為何一上車去找學生讓座，是刻意找麻煩，而且他不停吵鬧反而騷擾到其他乘客。有網民提到從沒硬性規定博愛座一定要讓出，伯伯一定見到空位，「硬要情緒勒索」、「硬要欺負學生」、「伯伯完全沒有考慮後面椅子的感受」、「可能當年考不上南一中氣到現在」。更有該校舊生留言支持學弟，認為他們沒錯，有人呼籲學校不要為此留難學生，「面對這樣的窘境仍然聞風不動，面不改色，心如止水，此乃淡樣風範令人讚揚，特此頒發獎狀表揚」。

不過，也有網民認為事件不是有沒有空位的問題，而是「上面寫着博愛座，禮讓是基本常識」、「我比較古板。現在的人，不懂敬老尊賢，感覺不意外」。

事件瘋傳後，台南一中校長室秘書林皇德回應台媒指，校方對民眾投訴都會傾聽處理，針對博愛座議題學校亦有許多討論，但無任何規例懲處不讓坐的學生，但會加強相關宣導，並納入相關課堂再討論。

（fb群組「爆料公社」）