中秋捉姦！渣男帶小三去燒烤會　正印踩場大亂鬥　友人：全冇得吃

中秋節連假開始，一大班圍爐燒烤本是賞心樂事，沒想到竟變成捉姦現場。台灣有女網民抱怨稱，近日獲邀到朋友家燒烤，其中1名友人帶同小三前來，沒想到正印竟趕到踩場捉姦，發現激烈推撞，現場一片狼藉，令樓主大感無奈，「好歹也讓我吃個半飽再掀攤」，但最讓她不爽的是出軌男友卻只是被潑可樂，認為很不公平。



台女在facebook群組發帖怒罵，「今年烤肉第一雖（衰）」，稱趁中秋節去朋友家燒烤聚餐，屋主的朋友帶上小三出席，結果上演「正宮來抓猴」的場面。（Gettyimages）

該台女在facebook群組「爆怨公社」發帖怒罵，「今年烤肉第一雖（衰）」，稱趁中秋節去朋友家燒烤聚餐，屋主的朋友帶上小三出席，結果上演「正宮來抓猴」的場面。

台女指，剛開始時還在烤第1片肉時，正印突然衝上門踩場，瞬間變成「精武門」，現場混亂起來，食物都被拋來拋去變「在地美食」，結果大家都沒得吃，形容「真的很巴辣」，她不禁抱怨「好歹也讓我吃個半飽再掀攤，或是讓我們把烤肉食材跟烤爐整組移到旁邊，邊看邊烤邊吃吧」。不過最讓她吐糟的是，出軌的男方竟然只是被潑可樂，「怎麼不去打男生」。

台女指，渣男的正印突然衝上門踩場，瞬間變成「精武門」，現場混亂起來，食物都被拋來拋去變「在地美食」，結果大家都沒得吃。（《雲上的玫瑰》劇照）

帖文引起網上熱議，有網民紛紛留言「跪求影片」、「一樣烤肉為什麼妳們的比較精彩」，認為如果能在現場目擊應更震撼，直言樓主成為「本月最精彩苦主」；亦有人表示應叫涉事男士跟小三賠償所有食材損失，「這下巴比Q了，不用吃了」；又有網民指男士沒事就不要帶小三出席飯局，「沒事帶小三，麻煩一夥人揍男的好嗎？害你們沒肉吃」。不過有人就質疑樓主在作故事，「文筆很好……但這樣精彩怎沒拍照？」。