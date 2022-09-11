悲慘童婚│印度女喪父1歲嫁人　15歲被迫與文盲夫完婚　她選擇反抗

童婚在今時今日仍然存在。印度1名女生幼年喪父，按當地習俗她要和1名同齡男童結婚，結果1歲已經「出嫁」，但當時仍有名無實。至女童15歲時，夫家迫她搬回去完婚，展開真正夫婦生活。她此時才知道「丈夫」是個文盲，而她則立志當護士，即時拒絕這場婚事，卻反被夫家索取達100萬盧比（約9.8萬港元）的賠償。幸好女生未屈服，聯絡當地兒童權益組織求助，最終成功入稟法院，至日前她21歲生日，法官宣布其婚姻無效，成為最好的生日禮物。



印度女生在1歲已嫁給村內1名男童，但當時有名無實，到15歲時被要求回夫家完婚，她決定反抗。（示意圖／Getty Images）

印度農村地區仍有童婚發生，拉拉賈斯坦邦的女生雷哈（Rekha）1歲時就被迫結婚，事件在她向當地兒童權益組織「Saarthi Trust」求助後曝光。現年21歲的雷哈來自焦特布爾市（Jodhpur）1條叫Raseeda的村莊，協助她的組織管理受託人兼復健心理學家巴蒂（Kriti Bharti）表示，雷金幼時父親過世，基於當地農村習俗，任何家庭成員離世後，家中小孩都要童婚，故她1歲就嫁給1名村內男童，但婚姻一開始是有名無實，要待女童長大後才會送到夫家。

結果到雷哈15歲時，夫家已去找其家人，要求她回去進行「Gauna」（印度教童婚習俗，儀式前新婚可待在娘家，儀式後夫妻始一同生活）儀式，雷哈此時才得知自己「丈夫」居然是個文盲，即拒絕搬入夫完婚，夫家威脅反悔要付鉅額賠償。後來雷哈一家被氏族長老會（Khap Panchayat）判處要罰100萬盧比。

雷哈的夢想是成為護士，被迫完婚恐令她夢想破滅，其人生陷入低潮，她於2021年在組織幫助下，在家庭法院向「丈夫」提告違反《童婚法》，要求廢除婚約。至9月8日，在她21歲生日的日子，法官終宣布她的婚姻無效，罷脫困擾她20年的童婚契約，成最好的生日禮物。巴蒂鼓勵她繼續報讀當地的「ANM」（輔助護理助產）護理課程，為自己圓夢。

法官莫迪（Pradeep Kumar Modi）稱院方強烈反對童婚，批評1個世紀以來，邪惡的童婚在印度仍未被根除，指每個民眾都應共同承諾廢除童婚。

儘管童婚是非法，但在拉賈斯坦邦農村地區仍盛行，據印度全國家庭健康調查，2020至2021年當地有28.3 %女性在18歲前已結婚，但數據已較5年前低10%。去年該邦政府更提出法案，通過可由父母登記來認童婚，後來因廣受批評才撤銷。

（綜合）