恐怖！髮型師手中風筒突然大爆炸 全店秒陷火海 顧客慘變火人
撰文：中天快點TV
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網路上常見在風筒中倒入麵粉的惡作劇，當使用者開起風筒後便會被麵粉吹得滿臉都是，然而倘若麵粉成了意外事故中爆炸的火星，那後果真的不堪設想，推特近日便流傳一段這樣的畫面，令人怵目驚心。
從推特流傳的監視器畫面中可以看到，地點在國外的某間理髮廳，髮型師在準備替顧客吹頭髮、打開風筒的瞬間，竟從風筒的尾部爆出火光……
全店瞬間燒成火海超誇張 點擊放大瀏覽（慎入）：
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接著便是猛烈的烈焰噴射而出，瞬間讓整間店陷入火海。
不僅店面受害，顧客和理髮師本人也當場被猛烈的火勢纏身，接著監視器畫面便只看到一團烈焰和濃煙，事情的後續發展暫未可知。
而網友也指出，推測事發地點應該位於印度，時間則是今（2022）年的7月10日下午4時許。
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