墮胎47次！醫生「摸兩下就流產」警告有生命危險　台女大出血慘死

台灣近日出現「暑假墮胎潮」，有年輕學生偷嘗禁果意外懷孕而選擇墮胎，引起各界關注。當地有節目在探討該議題期間，提及墮胎的風險，有醫生就指有1名從事性工作的女子曾墮胎47次，多次懷孕後還想再去墮胎，最終送院後約1小時便因大出血慘死。



台灣中山附醫法醫科主任高大成主任在節目中表示曾聽聞有女子墮胎47次，到了後期老醫生都指「摸兩下就會流掉」，最終因為想再次終止懷孕而大出血死亡。（《震震有詞》YouTube截圖）

台灣節目《震震有詞》近日探討當地的「墮胎潮」時，其中1名嘉賓中山附醫法醫科主任高大成主任表示，墮胎不當可能會引致出血、難以成孕等問題。而早在1977年，他就認識1名擅長墮胎的老醫師，對方於台北華西街開了一間診所，由於老醫師技術良好，手術過程處理得非常準確及細心，一般求診婦女的墮胎次數在5次以內都不會有問題，而5次以上就會可能出現不能生、出血或受精卵很難着床等風險。

高大成指，該地當時有大量性工作者需要墮胎，因此老醫師「生意非常好」，而每位求診的性工作者最少都墮胎5、6次，最多的1位更是墮胎了47次。這位女子屢墮屢孕，到了後期再到診所找老醫師想要墮胎時，連醫師都不想幫她把孩子拿掉，認為她的胎兒已經不穩，「摸兩下就流出來，不用做了」。

直到女子最後一次到診所要求墮胎時，她一進診所醫師就看出不對勁，要求她立即去大醫院，「他說你這個危險，你大出血，會有生命危險的，因為妳臉色不好」。高大成稱，最終該女子送院後差不多1個小時，就因為大出血而死亡。他提醒，無論懷孕或墮胎都需要深思熟慮，勸說「做事以前，要好好考慮，不能亂來」。