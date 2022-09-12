墮胎47次！醫生「摸兩下就流產」警告有生命危險 台女大出血慘死
撰文：夏洛特
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台灣近日出現「暑假墮胎潮」，有年輕學生偷嘗禁果意外懷孕而選擇墮胎，引起各界關注。當地有節目在探討該議題期間，提及墮胎的風險，有醫生就指有1名從事性工作的女子曾墮胎47次，多次懷孕後還想再去墮胎，最終送院後約1小時便因大出血慘死。
台灣節目《震震有詞》近日探討當地的「墮胎潮」時，其中1名嘉賓中山附醫法醫科主任高大成主任表示，墮胎不當可能會引致出血、難以成孕等問題。而早在1977年，他就認識1名擅長墮胎的老醫師，對方於台北華西街開了一間診所，由於老醫師技術良好，手術過程處理得非常準確及細心，一般求診婦女的墮胎次數在5次以內都不會有問題，而5次以上就會可能出現不能生、出血或受精卵很難着床等風險。
高大成指，該地當時有大量性工作者需要墮胎，因此老醫師「生意非常好」，而每位求診的性工作者最少都墮胎5、6次，最多的1位更是墮胎了47次。這位女子屢墮屢孕，到了後期再到診所找老醫師想要墮胎時，連醫師都不想幫她把孩子拿掉，認為她的胎兒已經不穩，「摸兩下就流出來，不用做了」。
直到女子最後一次到診所要求墮胎時，她一進診所醫師就看出不對勁，要求她立即去大醫院，「他說你這個危險，你大出血，會有生命危險的，因為妳臉色不好」。高大成稱，最終該女子送院後差不多1個小時，就因為大出血而死亡。他提醒，無論懷孕或墮胎都需要深思熟慮，勸說「做事以前，要好好考慮，不能亂來」。