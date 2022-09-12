極恐怖！27歲女街頭遭前男友斬首　頭顱滾車下　警調查揭可怕殺機

美國加州發生恐怖命案！27歲單親母親卡琳娜（Karina Castro）在街上被前男友用劍斬首身亡，頭顱更滾到車下，嚇得路人目瞪口呆。疑犯目前已被拘捕，警方調查發現，卡琳娜死前威脅要揭露對方與另一名男子的「關係」，疑因此激怒對方導致慘劇。



美國加州發生恐怖命案，一名27歲女子遭當街斬首。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發上周四（9月8日）近中午12時。目擊者指出，卡琳娜於灣區街道上被男子用劍斬首，「頭被切斷了」，之後卡琳娜的頭顱滾到車下，卡琳娜身體則躺在車後，畫面相當驚嚇。卡琳娜有2名年幼女兒，分別1歲及7歲，案發時她們正在家中，沒有目睹母親被斬首。

27歲單親母親卡琳娜（Karina Castro）在街上被前男友用劍斬首身亡。（網上圖片）

疑犯是33歲男子蘭達埃塔（Jose Raphael Solano Landaeta），而他返回斬首案發現場時遭警方拘捕，被控謀殺罪，會在周一（9月12日）在法院受審。據報他是卡琳娜前男友，也是卡琳娜1歲女兒的父親，惟卡琳娜今年4月獲得了對蘭達埃塔的臨時限制令。

疑犯蘭達埃塔。（網上圖片）

據報蘭達埃塔患有精神分裂症、濫藥及酗酒，警方過去亦經常到卡琳娜家中處理家暴問題。卡琳娜父親表示，多年來一直警告女兒遠離蘭達埃塔，無奈未能阻止悲劇發生，提醒其他父母若有人虐待女兒，必須關注。

另外，警方調查卡琳娜與蘭達埃塔Snapchat對話，發現卡琳娜去世前不久，曾威脅要揭露蘭達埃塔與另一名男子的「關係」，蘭達埃塔則同樣以威脅信息回應，最終導致慘劇發生。