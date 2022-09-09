倫常3屍慘案｜24歲哥哥扔8歲雙胞弟妹落樓　18歲妹阻止遭菜刀斬死

【倫常慘案】本是同根生，相煎何太急？愛爾蘭都柏林（Dublin）發生恐怖倫常命案，24歲男子安迪（Andy Cash）與家人爭吵後，竟把8歲大的雙胞胎弟妹扔落樓，而18歲妹妹想出手保護弟妹，也被哥哥用菜刀活活砍死，而唯一逃出生天的14歳弟弟亦身受重傷，慘劇釀成3死傷，案件震撼全國。安迪現已被拘捕，警方正調查其犯案動機。



24歲疑兇安迪（Andy Cash）殺害3名弟妹後被捕。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發周日（9月4日）凌晨零時許，愛爾蘭都柏林喬布斯鎮（Jobstown）一戶民宅傳出爭吵聲，鄰居其後發現竟有小孩被高舉在窗戶上，樓下則有警察聚集。

據報當時身為哥哥的安迪，竟把年僅8歲的雙胞胎弟妹高舉，鄰居當時勸他不要傷害小孩，惟安迪沒有理會，更冷血地把雙胞胎弟妹扔下樓；18歲的妹妹上前營救弟妹，卻被安迪用菜刀砍死，陳屍家中樓梯。安迪4名弟妹中，只有14歲弟弟成功逃出生天求救，惟亦身受重傷，需送院治療。

安迪（Andy Cash）竟把8歲大的雙胞胎弟妹扔落樓，而18歲妹妹想出手保護弟妹也被活活砍死，陳屍家中樓梯。（網上圖片）

案件震驚整個社區，並且受到全國關注，不少人到案發現場獻上鮮花悼念。鄰居形容，那些罹難的孩子都很可愛又有禮貌，直言「沒想到會發生這麼可怕的事」。

安迪目前已被拘捕，將被控3項謀殺罪。由於安迪在聽證會上保持沉默，暫未知其犯案動機，警方正調查案件內情。