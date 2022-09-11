搭的士唔夠現金司機叫照上車？　港女用電子支付被拒終報警咁解決

電子支付近年成為消費新趨勢，只要手機或一卡在手即能購物，不少人都減少備現金外出。網上流傳港女控訴影片，指乘搭的士前已表明沒有足夠現金，而司機仍着她「照上車」，到埗後她以為能夠以電子支付方式繳付車資，詎料司機以沒有相關收款工具為由拒絕，雙方最終因車資問題驚動警方。港女終以美元支付車資。事後批評司機無理取鬧及落後。

帖文引來網民熱議，有人直指現時法例並無規定的士須設有電子支付工具，乘客有責任準備足夠現金繳付車資，亦有人認為司機及乘客雙方上車時可協議是否選用電子支付，避免到達目的地後才發生爭拗。



有港女指乘搭的士前已表明沒有足夠現金，司機仍着她「照上車」，到埗後她以為能夠以電子支付方式繳付車資，惟遭司機以沒有相關收款工具為由拒絕，雙方最終因車資問題驚動警方。（fb「的士司機消息平台」影片截圖）

該名港女早前於facebook發文並上載影片，可見她身處的士車廂，咪錶顯示車資約100元。她控訴司機未能提供電子收款方式如轉數快及支付寶收取車資，「我有錢畀佢啊，但問題呢……佢話要報警拉我喎」；而後方則隱約可聽到司機疑正與警方聯絡。

港女於帖文提到，事發當日上車前曾表明沒有足夠現金，稱司機「叫我照上（車）」，她以為對方能改以電子支付方式收款，不過到達目的地石澳後，司機卻指責她「無錢畀」，因而報警要求警方介入，「平時有用現金，不過今次無，的士佬叫我照上車，咁我以為佢有電子支付啦，點知入到石澳同我講無」。

最終警員到場，港女貼出相片，指與的士司機達成協議，改以美金鈔票繳付車資解決事件。（fb「的士司機消息平台」影片截圖）

最終警員到場，港女貼出相片，指與的士司機達成協議，改以美金鈔票繳付車資解決事件。她指當時曾提出由警員代付現金車資，自己再以電子支付方式轉帳予對方，惟遭警員拒絕，「佢哋話唔得，警察唔可以有錢銀交易」。

她事後批評涉事的士司機無理取鬧，「自己無轉數快支付寶話全香港的揸的士都無得行動支付，笑死人」、「喺我眼中只不過（覺得）點解香港會咁落後，唔識轉變就鬧啲比佢先進前衛嘅人」，又直斥對方年紀大非常落後，「而家係一個正常人都有（電子支付工具），不過呢揸的士好多都係死老嘢」。

帖文引來網民激烈討論，不少人批評港女「坐霸王車仲理直氣壯」，指出法例無規定的士司機需設有電子收款工具，乘客有責任在乘車前準備足夠現金，「唔係個個的士司機都有用電子貨幣嘅，乘客上車如果要畀電子貨幣，應該要同司機叔叔講聲，冇咪截過第二架」、「你上車之前冇問過司機有冇你所講嘅付款方式嘅咩？你唔講就上車都係你唔啱，司機冇責任一定要有電子收款」。

帖文引來網民熱議，有人直指準備足夠現金繳付車資是乘客責任，亦有人認為司機及乘客雙方上車時可協議是否選用電子支付，避免到達目的地後才發生爭拗。（示意圖，資料圖片）

亦有網民認為，若緊急情況下沒有足夠現金，乘客應先與司機達成協議才上車以避免爭拗，「法例又冇規定的士司機一定要有電子收款服務，你同的士伯伯中間溝通流程無人知，亦都考究唔到乜，想避免誤會嘅不如喺App call車時講明要用咩電子支付仲好」、「上車前最好溝通咗先，費事有拗撬呀」。

目前法例並未要求的士提供電子支付工具，根據運輸署發出的《香港的士服務指南》，的士車資找續指引指出，法例規定的士司機須攜帶不少於100元的港元紙幣和硬幣零錢供找續之用，司機若未能為500元或1000元面額港幣提供找續，則不屬違例。若乘客隨身只攜有500或1000港元面額紙幣時，則應在租用的士前詢問司機能否提供找續。不過指引亦建議，當遇到找續困難的情況時，的士司機與乘客應以互諒互讓的態度，共同尋找解決問題的方法。