的士疑撞倒中學生　司機無送入院仲要求簽和解書索賠　家長怒報警

駕駛時撞倒行人不但沒報警，竟然還向對方索償？有網民日前發文講述1宗交通意外詳情，指有的士司機上月於沙田不慎撞倒1名過路的中學生，導致對方受傷。當時有途人提出代為報警，的士司機即表示會接載中學生到醫院，但事後家長及老師了解，發現司機不但沒有將受傷學生送院，更要求他簽下「和解協議書」承諾不作追究，之後將他送到港鐵站便離開。家長得知事件即聯絡的士司機，沒料對方竟傳來維修單據要求賠償，事件引來網民及同業討論，不少人直斥涉事司機行為已屬違法。



有網民日前發文講述1宗交通意外詳情，指有的士司機上月於沙田不慎撞倒1名過路的中學生，導致學生手腳擦損受傷、全身校服破損，的士則車身凹陷及擋風玻璃受損。（fb「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

該網民早前於facebook群組發文，指8月1日下午3時許，有的士於沙田河畔花園撞倒1名正在過路的中學生，導致學生手腳擦損受傷、全身校服破損，的士則車身凹陷及擋風玻璃受損。有路人目擊意外提出代為報警，司機聞言即表示會「自己駕的士，車學生去威爾斯親王醫院」，受傷學生的同學亦立刻回校通知老師，惟老師趕至現場時的士載同受傷學生離開。

正當學生家長及老師打算趕往醫院了解情況，「奇怪事件發生了，家長在途中致電學生的時候，學生竟然在回家途中」。帖文指，涉事的士司機原來沒有按承諾接載受傷學生到醫院，反而「不知去了那裏，誘惑一個14歲的學生簽『和解協議書』，仲話係學生自己衝出馬路係佢自己錯，之後車咗佢去大圍火車站坐火車」。

帖文指，涉事的士司機原來沒有按承諾接載受傷學生到醫院，反而「不知去了那裏，誘惑一個14歲的學生簽『和解協議書』」。（fb「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

家長得知事件大怒，隨即帶學生到醫院檢查及報警，並根據「和解協議書」上的司機名字、車牌及電話聯絡對方，「鬧爆個的士司機，問：『如果佢個仔今晚嘔血點算？』」。沒想到司機未有道歉，更將車輛的維修單據發送予家長要求賠償，「的士司機知道學生家長已經報警才事後走去備案」。

樓主狠斥，涉事的士司機種種行為是有意隱瞞意外，「欺騙所有路人，說會送學生去醫院，之後在沒監護人的情況下誘惑一個14歲的小朋友和他簽『和解協議書』，架車都撞到凹晒都唔送學生去醫院檢查，仲氹小朋友回家」，故特意公開事件公審，希望執法部門介入調查，「真心希望交通部唔好放過𠵱的人渣」。

家長根據「和解協議書」上的司機名字、車牌及電話聯絡對方，沒想到司機未有道歉，更將車輛的維修單據發送予家長要求賠償。（fb「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

帖文引來關注，不少網民狠斥涉事司機行為過份，隨時危害學生的健康，「唔想煩都要煩死個司機，如果下次佢又係咁樣仲撞到下一個人仲傷啲咁點算？一定要追究到底」。有同為的士司機的網民則指，涉事司機行為或已違法，「有人受傷邊有得和解，家長一定要報警追究這件事啦，叫警察跟進根本就係遇事不報，有人受傷邊有得過後備案」、「我係行內人都不值所作所為，建議追究到底，政府樣樣都愛理不理，造成今日嘅局面，其實好多都係良好司機，因罰則太輕，致令而家啲司機咁太膽」。

根據香港法例第374章《道路交通條例》第56條，凡因有車輛在道路上而有意外發生，以致並非該車輛司機的人身體受傷，該車輛的司機必須停車，並必須在合理切實可行的情況下盡快向警方報告，在任何情況下都不得超過意外發生後24小時。司機在未有警務人員的許可下，亦不可移動或干擾車輛。若司機沒有報警，或會構成遇事不報；而沒有停車則構成不顧而去。

不過即使意外雙方簽署和解協議，亦並不代表責任已盡，傷者或肇事者如事後發現受傷，仍然有權利向對方追究。