咁都呃？的士司機找$50摩洛哥幣　視障人士疑被搵笨　列3點教自保

錢銀交易最重要是當面點算清楚以免爭拗，不過對視障人士來說，要分辨到鈔票銀碼及大小或需花點時間。有視障人士日前發文，指乘搭的士後，獲找續1張50元鈔票，當時她已覺得鈔票觸感與平日的50元紙鈔有分別，其後才發現司機找續的原來是1張價值37.2港元的摩洛哥鈔票，惟因忘了記下車牌而無法追究。她事後列出3點，提醒視障朋友乘車時要保障自己，直言「搭的士真係要打醒十二分精神」。



有視障人士日前發文，指乘搭的士後獲找續1張50元鈔票，其後她發現司機找續的原來是1張價值37.2港元的摩洛哥鈔票，懷疑被騙。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該名視障人士於facebook發文講述懷疑被騙經歷，指早前乘搭的士後，獲司機找續1張青綠色50元紙幣。當時她已發現，該50元鈔票的觸感與平日的不同，惟沒有即時詢問司機。直至下車後，她愈想愈覺不妥，後來在友人幫忙下才確認該紙鈔並非港幣，懷疑於找續過程被騙。

根據事主上載的圖片，她獲找續得來的是摩洛哥50迪拉姆紙幣，兌換港元價值約為37.2元，變相於找續過程白白損失了約12.8港元。她沒有斷言司機有意欺騙，僅稱「點解咁蠢覺得唔似$50都唔mark低佢個車牌」，只能自行承擔後果。

事主獲找續得來的是摩洛哥50迪拉姆紙幣，兌換港元價值約為37.2元，變相於找續過程白白損失了約12.8港元。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

她事後列出3點貼士，以自身經歷提醒一眾視障人士自保。首先是乘搭的士時，最好預備足夠及剛好的現金付款，避免找續，免卻一切不必要的爭拗。她亦提醒視障人士「無論點樣都好，都要留意在左手邊門個點字牌，記低車牌號碼」，一旦有需要便可按車牌找回涉事車輛或司機。若遇上並無安裝點字資訊牌的車輛，她則建議落車前可向司機索取收據，以便記下車程相關資料。

網民看過帖文各有意見，有人認為錢銀問題應在下車前當面點算，如有疑問可即時詢問司機，「可能司機自己都唔知」、「錢銀找贖要當面點清，事後報警差人都唔會幫到你」。亦有人認為即使記下車牌亦未必一定成功追究，「記車牌都無用，點證明是我給你的？除即時（報警）外，應該難證明」。