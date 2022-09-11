阿媽贈自製月餅　女友當面嫌棄稱：上唔到大場面　港男嬲到想分手

中秋佳節慶團圓，不少人帶着伴侶回家吃飯。有港男發文指媽媽擅長烹飪，每逢中秋就會製作月餅送贈親朋。日前樓主帶女友回家吃飯，媽媽便送上出手製月餅，沒料到女友當面嫌棄指「呢啲自家製月餅邊上得大場面？」，更稱自己只吃「貴價奶黃月餅」，最後只勉強拿走，但事後向樓主質疑其母是故意藏私，把「廉價」的手製月餅送人，卻把家中貴價月餅收起來自己吃。女友言行深深傷害了樓主媽的心，氣得他想提分手。



樓主在討論區發文指媽媽一番好意將親手製作的月餅贈予他的女友，未料竟被當面嫌棄指「上唔到大場面」，令他氣憤得想提分手。示意圖。（《木棘証人》劇照）

該港男在香港討論區以「因為月餅女朋友同阿媽吵大鑊，但係我都覺得女朋友幫唔落」為題發帖，稱媽媽近年愛上自製食物送贈親朋好友，今年自製了不少月餅贈予親戚及鄰居。日前樓主帶其28歲的女友回家吃飯慶中秋，媽媽在飯後送贈親手製作的紅豆月餅，着他的女友帶回家中與家人品嚐，「點知女朋友話：『Auntie，呢啲自家製月餅邊上得大場面？』」。女友指包裝雖精美，但與外面發售的始終不同，更表示自己一向吃慣「貴價奶黃月餅」，不吃這些紅豆月餅，最後面露難色地收下月餅打算。樓主見媽媽明顯不開心，但又不想責備未來媳婦，於是他便表示要留在家中哄媽媽，叫女友自己回家。

樓主強調「真心覺得阿媽整啲月餅好好食」，自從媽媽學會整月餅後他就沒有再吃過買回來的月餅，他指雖然說不介意，但媽媽其實明顯頗為傷心，甚至說出自己製作的月餅「無街買咁矜貴又無咁好食，下年就唔整啦」等說話。樓主好不容易安慰好媽媽，就收到女友來電話指責他未有制止其母送自製月餅，「仲鬧我阿媽明明屋企有貴嘢都唔送畀佢，反而畀自家製嘅佢。講到我阿媽係整埋一大堆嘢食，而家發現食唔晒想塞畀佢清貨，留返貴嘢自己食」。

樓主指女友事後更打電話大鬧他的媽媽故意收起貴價月餅自己吃，卻把「廉價」的手製月餅送人，認為女友實在難以理喻。（《愛回家之開心速遞》劇照》）

樓主氣憤不已，認為媽媽一番好意卻被女友曲解，難忍怒火下「鬧咗佢一句話使唔使咁講嘢，唔鍾意以後唔好再上嚟同我屋企人食飯」。結果女友未有收歛，反而認為他為了月餅此等小事發脾氣，令他難以忍受，感到女友「變到唔理人感受，又唔感激其他人為佢做嘅嘢」，因此便直接掛斷電話，就算再來電都拒接聽，更稱因此想分手，卻不知是否小題大做。

帖文引來網民熱議，不少網民批評樓主的女友既不識大體，又過於重視物質，甚至以小人之心度人，並非良人，紛紛勸樓主分手，「無禮貌、不識人情世故，飛咗佢啦」、「太無品！換轉你上女方屋企，咁樣同佢父母講嘢，睇吓佢點」、「最壞是女友有小人之心，認定其他人表面對她好，其實是搵佢笨，好人當賊扮」、「分手啦、無得調教、唔識尊重人」、「你不必懷疑自己，我支持你，再小的事也能顯出一個人的修養品性」。

亦有網民化身「預言家」，指如果樓主不盡早分手，他日必定諸多麻煩，「當你女朋友成為老婆之後，一定攞你張卡買五、六十盒見得大場面的月餅，來送畀人」、「第日一定婆媳紛爭多」、「而家唔分手，到時娶咗佢，有排你同阿爸阿媽受」。