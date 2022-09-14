好人！大埔伯伯馬路旁推輪椅上唔到石級　善心女即落車幫忙獲激讚

以輪椅代步的人出入都會遇上許多不便，若是年紀大的長者外出時或更麻煩。網上流傳好人好事短片，可見1名本身坐輪椅的老伯於大埔一商場外的馬路邊，因遇到石級需獨自將輪椅推上行人路。這時1輛私家車駛至，車上女子留意到伯伯的情況，二話不說下車幫忙推輪椅，確認伯伯成功步上行人路才急忙返回車上，好人好事獲街坊大讚。



1名本身坐輪椅的老伯於大埔一商場外的馬路邊，因遇到石級需獨自將輪椅推上行人路，這時1輛私家車駛至，車上女子留意到伯伯的情況，二話不說下車幫忙推輪椅。（fb「大埔人大埔谷」影片截圖）

有大埔街坊於facebook群組上載短片，顯示1名本身坐於輪椅的老伯於昌運中心對開的避車處，因遇到石級而不得不下車，打算自行推輪椅上行人路。影片可見，伯伯在避車處旁邊，停好輪椅再下車，企圖在的士旁的空位推輪椅上行人路。

這時1輛私家車駛至避車處旁，沿車流停下等待轉燈，坐在副駕位置的女子留意到伯伯的情況，即時落車走近，協助他將輪椅推到行人路，並確認伯伯情況才急急返回車上。後方的車輛見女子下車助人，即使看到已轉燈亦未有催促，而伯伯獲女子幫忙後，亦緩慢地推着輪椅走向商場方向。

事發經過逐格睇：

+ 6

好人好事片段引來網民讚好，不少街坊也讚賞女子人美心善，「大埔人特別好心，超讚」、「呢啲女仔識得過」、「識到呢啲女就好啦」。亦有人指出，事發位置前方已有過路處，認為伯伯不應在該處前往行人路，又指避車處旁的的士司機應伸出援手，「點解個伯伯喺嗰個位？」、「的士司機兜口兜面都可以扮睇唔到」。