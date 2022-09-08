巨型樹枝塌下阻行車線　好心鐵騎士獨自清理　網民：點解無人幫佢

馬路上不時出現突發情況，司機們也要打醒精神應付。近日網上流傳好人好事片段，可見鑽石山荷里活廣場對出的一段龍翔道有巨型樹枝塌下阻路，1名好心電單車司機主動落車，獨自將樹枝搬回路旁，令行車線得以清空，無私行為獲得盛讚。不過也有網民看過片段指出，鐵騎士清理樹枝期間，完全沒有其他車輛的司機願意幫忙，「唔好話落車幫手，連擋下車都唔識做」，慨嘆部分港人冷漠，好心沒好報。



網上流傳好人好事片段，可見鑽石山荷里活廣場對出的一段龍翔道有巨型樹枝塌下阻路，1名好心電單車司機主動落車，獨自將樹枝搬回路旁，令行車線得以清空。（fb「香港鐵騎館」影片截圖）

相關片段於多個駕駛群組瘋傳，最先上載片段的網民表示，事發昨晨早上約9時20分，地點為龍翔道向彩虹方向、近鑽石山荷里活廣場對出的行車線。片中可見，馬路最左邊的行車線有一巨型樹枝塌下阻擋去路，行經的車輛只能輪流切線避開，1名電單車司機見狀，主動下車並獨自將樹枝抬起，經過一番努力搬回路旁的欄杆內。

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鐵騎士搬動樹枝期間，後方不斷有車輛駛至，惟沒有人停車加入幫忙，僅有秩序地分流避開並繼續行駛。他獨力清走樹枝後，確認樹枝擺放妥當，行車線得以清空，才急急跑回車上開車離去。

鐵騎士的無私行為獲得不少網民盛讚，紛紛感謝他的付出，「無名英雄，做完仲怕做得唔好，執好手尾先走」、「無私的付出值得學習及表揚」、「好少咁有公德的人，睇到我都畀個讚」。不過亦有大批網民指出，鐵騎士清理樹枝的整個過程亦沒有司機願意加入幫忙，慨嘆港人非常冷漠，「睇到有啲悲，得佢一個為己為人」、「搵架車幫手頂住後面啲車都冇」、「睇到香港人願意付出嘅少，等收獲嘅多」。