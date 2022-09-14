恐怖垃圾屋！老夫婦愛撿廢物　四圍蟑螂蒼蠅　臭到鄰居4年不開窗

遇着喜歡撿垃圾的鄰居，慘況實在難以形容。內地有1對6旬夫婦喜歡撿廢物，愛翻垃圾桶執舊衣物、紙箱等回家，單位傳出的腐爛惡臭傳遍走廊，導致蟑螂和蒼蠅湧現，鄰居們4年來不敢開窗。居民3年前開始投訴，至今年一起入稟法院，惟即使法官下令清理，老夫婦一樣懶理繼續執，結果鄰居們日前再向法院申請強制執行，8名警員及物管人員要趕走老婆婆才能入內，結果見到一座看不到地板的恐怖「垃圾山」，花了12小時才完成清理。鄰居們事後鬆一口氣說終於能開窗，但網民認為事件只會沒完沒了，「他們以後還會繼續撿垃圾，周而復始」。



老夫婦喜歡撿廢物回家圈積，屋內傳出的惡臭令鄰居4年不開窗。（微博影片截圖）

事發於新疆克拉瑪依市白堿灘區1棟樓，最近警員聯同物管人員上門清理「垃圾屋」。影片所見，單位一開門已經看到1座垃圾山，一包二包的垃圾及雜物堆到接近天花板，多到看不到地板，也沒有一條可以走的路，畫面非常惡心。清理人員穿上防護服入單位，爬上「垃圾山」開始收拾，結果花了12小時、由朝早忙到深夜才完成清理。

內媒報道，這棟樓的居民已被這間「垃圾屋」困擾長達4年，6旬的李姓夫婦經常去撿垃圾，包括翻出垃圾桶的舊衣服、棉絮、紙箱等拿回家，持續堆積垃圾至慢慢發霉腐爛，單位發出的惡臭傳至整個走廊，更令大廈出現大量的蒼蠅及蟑螂。鄰居有4年時間不敢打開窗，他們早在3年前已多次投訴，物管公司及社區部門介入，惟多次上門勸喻都無用，老夫婦仍繼續執垃圾。

至今年6月，鄰居們忍無可忍，決定將老夫婦告上法院，最終法院接納鄰居們陳情，下令老夫婦要將單位內的垃圾清除，並進行衛生消毒。然而，即使法庭頒令，老夫婦仍拒絕清理，繼續出門撿廢物回家。8月15日，鄰居們再向法院申請強制執行，日前執法人員才去到老夫婦屋企「清垃圾」，事前還要先將阻止清理行動的李姓老婦趕走，只留下李老伯在場見證。最終鄰居們鬆一口氣，表示終於可開窗呼吸新鮮空氣，「再也不用與惡臭、蟑螂為伴了」。

白堿灘區人民法院執行局副局長、法官王立博指，物業業主對所持的房屋有獨立佔有、使用等權利，但亦有限制，《民法》第236條規定，妨害物權或者可能妨害物權的，權利人可以請求排除妨害或者消除危險；第272條中，業主行使權利不得危及建築物的安全，不得損害其他業主的合法權益；第288條中，不動產的相鄰權利人應當按照有利生產、方便生活、團結互助、公平合理的原則，正確處理相鄰關係。

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而今次案件中，李姓夫婦在單位堆放廢品所產生的害蟲、異味等導致鄰居們不能開窗、更易傳播疾病，雜物更是易燃品帶來安全問題，故行為已影響到鄰居的健康及正常生活。

網民看完圖片大呼誇張，「他們睡哪啊？連站的地方都沒了，天啊」、「這是垃圾站嗎，堆到屋頂了」，覺得這次清完他們一樣會繼續撿垃圾，「周而復始，鄰居們實慘」，「這是一種心理疾病，該早點就醫啊」。

（綜合）