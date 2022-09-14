倫常慘案｜不忿被祖母用藤條打　狠孫反擊鎖喉疑活活勒死片瘋傳

【倫常慘劇】內地網絡近日瘋傳一段影片，一名男童疑因不滿被祖母用藤條打罵，竟反擊把祖母打倒並勒頸，即使祖母疑似窒息一動不動都沒有放手。更令人心寒的是，拍攝者竟然全程拍攝沒有上前救援，反而冷笑說「快起來」。事件引來網民關注，直斥「忤逆孫」，又質疑為何拍攝影片的人沒有阻止。



（影片截圖）

片段長約3分鐘，影片一開始就見到男童與祖母正在拿着藤條拉扯，其間祖母用手打男童的頭多下示意放手，惟男童不忿被打，一氣之下竟反擊「批肘」重重打在祖母心口。祖母被擊中後狀甚辛苦，男童隨即勒住祖母的頸把對方放倒在地。

被勒頸的祖母疑似無法呼吸，不斷用拖鞋拍打男童的腳及頭部示意放手，惟男童沒有理會，即使祖母已疑似窒息一動不動都沒有放手，怒吼「每次都打我，說我不講理，打我，到底是誰不講理」。

男童勒祖母頸期間，拍片者全程拍攝沒有上前救援，反而冷笑說「哈哈，快起來」。直至祖母一段時間後仍沒有動作，拍攝者才感到不對勁，勸男童放手，「（祖母）真的不打你了，快放手」。經過一番勸說，男童終於放手，惟祖母仍躺在地上，沒有聲息。

男童反擊過程逐格睇▼▼▼

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之後有相信是男童母親的中年婦女進來，看到狀況便取出藤條打男童，責罵「你奶奶死了，你奶奶死了」。男童似乎發現自己做錯事，哭喊「我錯了」，盼望祖母快起來。

（影片截圖）

據指事發地點為內地黑龍江，目前未知祖母是否死亡。影片引起熱議，不少網民直斥「忤逆孫」，又認為「體罰」這種教育只會造成惡性循環，也有人指摘拍片者第一時間為何沒有阻止。不過也有網民認為，片段沒有實際事發點間地點，片中男童行為太過火，也沒有被廣泛報道，質疑影片真偽。