7小狗被囚鐵籠棄路邊　身上全是疥癬　獸醫推斷：出世後無出過籠

生命無價，動物亦然。英國有7隻10周大的拉布拉多幼犬被人蓄意遺棄在路邊，被發現時牠們被鎖在籠子裏，全部營養不良，不但糞便內有木屑，還染上由寄生蟲所引起的皮膚病。由於牠們健康狀況堪憂，又不敢離開箱子探索，獸醫認為這幾隻營養不良的幼犬可能自出生起，就不曾離開過籠子。



英國1對夫婦在路邊發現了7隻小狗被人鎖在籠中棄置路邊，於是便好心收留了牠們一晚，再於翌日聯絡政府機構救治。小狗們營養不良，膽小怕羞，獸醫估計牠們自出生起就沒有離開過籠子。（「Swale Borough Council Stray Dog Service」facebook影片截圖）

綜合外媒報道，事發於9月12日傍晚，英國肯特郡1對夫婦在路邊發現了7隻小狗被人鎖在鐵籠內，猶如垃圾般被棄置在路邊，於是便好心收留了牠們一夜，再於翌日聯繫斯威爾議會流浪狗服務（Swale Borough Council Stray Dog Service）尋求協助。該機構的員工表示這7隻金黃色小狗屬於拉布拉多犬，約10至12周大，被困在籠子裏，「籠子太小了，牠們只能站在彼此的背上」。小狗的爪子從未被修剪過、又尖又長，而且神情緊張，健康狀況欠佳，「（牠們）又瘦又臭，渾身是疥癬」。就算員工們把籠子打開，牠們也完全不敢離開籠子，只是不安地團團轉。獸醫由此推測這幾隻營養不良的小狗自出生起就不曾離開過籠子，因此才不敢探索箱子以外的環境。

該機構於13日把小狗被棄養的事件分享到專頁上，帖文引起網民熱議，他們既憤怒又不解，指責遺棄者的冷酷，又查詢會不會是販賣狗隻的飼養員發現牠們失去價值所以將之遺棄。有工作人員認為難以查證，但就指出「牠們的糞便中有木屑——這表明飼養環境和飲食都很差」，他們又認為這個階段的小狗本應該是「充滿自信和活力的『小旋風』」，但獲救的這些幼崽卻完全相反，既沒力氣爬出籠子，又害羞怯懦，「這是虐待動物和徹底忽視。這些小狗並沒有要求出生，它們也不應該被當成垃圾般丟棄。可悲的是，在當前的寵物危機中，我們認為這只是冰山一角。」

在這7隻幼犬中，雌性的那隻被形容為最小和最害羞，她的體重只有正常值的一半。獸醫指拉布拉多幼犬每周的體重增幅應在1公斤左右，故10周大的幼犬體重應該在10公斤左右，「我們的『小小姐』體重最輕，只有4公斤，但她的牙齒和她兄弟的一樣鋒利」。目前小狗們已在獸醫診所完成跳蚤和蠕蟲的治療，又接種了疫苗及植入芯片。

從機構發布的影片可見，牠們已逐漸恢復活力，至於領養事宜則會在牠們完全康復後再安排。

（綜合）