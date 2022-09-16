袋鼠殺人！七旬翁將3歲袋鼠當寵物　遭襲擊致死　澳洲86年來首宗

澳洲發生86年來首宗袋鼠殺人事件。在當地開設羊駝養殖場的77歲老翁，視1隻3歲袋鼠為寵物，可是袋鼠是野生動物，早前突然對老翁發動襲擊，被發現時已奄奄一息。直至救護人員到場時，袋鼠仍充滿攻擊性，警員惟有對牠開槍施以安樂死，但老翁已返魂乏術。



彼德遭3歲袋鼠突然襲擊，將他擊倒在地上重傷身亡。（GettyImages）

據外媒報道，死者為77歲的彼德（Peter Eades），居於西澳的雷德蒙德鎮（Redmond），眾所周知他對動物十分有愛心，1997年開始在南部的奧班尼經營羊駝養殖場，並在附近建有一個羊駝墓地，他還飼養了1隻3歲袋鼠。

本月11日早上，彼德當成是寵物的袋鼠突然發怒，並襲擊彼德將他擊倒在地上。至下午5時，有親友到訪才發現他身受重傷躺在地上，但當時袋鼠情緒高漲，仍作出想攻擊之勢，親友不敢走近老翁拯救他，只好報警求助。

到場救護員知悉袋鼠有暴力行為，也無法靠近彼德，直至警方接報到來現場，見袋鼠持續構成威脅，惟有對牠開槍施以安樂死。救護員隨即替彼德檢查傷勢，惜已返魂乏術。

只要看起來比牠更大的雄性，都會被認為對牠構成威脅，亦是雄性袋鼠的本能反應。（Upslash@thomas-curryer）

澳洲爬蟲動物公園生命科學經理舒特表示，雄性袋鼠就是要在領地內，與比牠更大的雄性競爭，成為勝者，這是雄性袋鼠生活和行為的一部分。只要看起來比牠更大的雄性，都會被認為對牠構成威脅，亦是雄性袋鼠的本能反應。加上牠們非常強壯，爪子又大，肌肉發達，攻擊力不容忽視。

今次事件是澳洲86年來再有發生袋鼠襲擊人致死的事件。1936年，38歲的克魯克山克（William Cruickshank）試圖從袋鼠身邊救下他的兩隻狗時，受到袋鼠攻擊，頭部受了重傷送院後死亡。