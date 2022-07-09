袋鼠寶寶忘記自己長大了　硬塞媽媽育兒袋仆倒掉出來　搞笑又心酸

位於美國德州的聖安東尼奧動物園（San Antonio Zoo）是北美三大動物園之一，有超過750種動物生活在裡頭，園方也經常在各大社群網站分享動物們的生活畫面，不論是河馬呆萌的近照，或是大貓們玩耍的片段，都吸引了不少粉絲們按讚關注。



而近日園方就上傳了一段袋鼠寶寶回家的影片，一隻小袋鼠蹦蹦跳跳來到媽媽的育兒袋前，先將頭和手往裡面塞，熟練地想鑽進媽媽溫暖的懷抱。沒想到牠似乎是真的已經長大了，下半身還沒塞進去，便硬生生從袋子裡滑了出來，只見牠仍不放棄地繼續嘗試，一心想要回到這個從小生長的家。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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網友們看了小袋鼠艱難的回家之路，也紛紛留言：「老兄，這是你明白該從家裡搬出去的時刻」、「有點像喝醉時找床躺的我」、「媽媽好有耐心」、「我還只是隻小寶寶」。

【同場加映】怎麼可以吃兔兔！海鷗一啖鯨吞小野兔 衝擊60秒嚇窒網民：好恐怖（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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