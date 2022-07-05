網傳2張袋鼠浸水照「一臉陰森」背後意圖極恐怖 答案暗藏照片中
撰文：聯合新聞網
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袋鼠是澳洲的常見動物之一，澳洲貨幣或是有些組織更是將其當作象徵標誌，然而當地人對袋鼠可以說是又愛又恨。
過去就有網友分享一組在澳洲拍下野生袋鼠的照片，只見第一張照片中一隻袋鼠靜靜站在湖水中央，只露出脖子和頭部，眼神直直盯著鏡頭…
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難得一見的畫面讓網友看到留言：「哈哈哈好chill」、「牠在冥想喔？」然而也有另一群人在貼文底下討論起照片背後令人心生畏懼的真相：「你知道袋鼠會把狗拖進水裡溺死嗎？」、「千萬不要靠近牠們」仔細一看，原來在鏡頭拉遠的第二張照片中，有一隻狗狗正站在岸邊，而袋鼠似乎是為了遠離狗，而將自己藏在水中。
有澳洲環境科學家就在Twitter上轉貼這張照片，表示在野外世界為了生存，不是你死就是我活，在澳洲當地人眼裡，野生袋鼠的確具有危險性，這些在水中的袋鼠會等待掠食者下水，並且試圖淹死牠們。大自然裡殘酷的一面也讓許多人聽到直呼：「真假啦？好恐怖」、「袋鼠：敢下來你就完了」。
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