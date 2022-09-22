捉姦慘劇｜撞破妻子與姐夫床戰　綠帽夫阻不倫戀反遭報復下場極慘

這是最慘的綠帽男？印度發生因捉姦引發的慘劇，1名28歲人夫撞破妻子出軌姐夫，且在親戚家中親熱，男子極力阻止這段不倫戀，沒想到因婚外情受阻加上金錢恩怨，令妻子與姐夫心生怨恨動殺機，竟下藥迷暈再花錢買兇，聯手把綠帽男淹死在河中。目前妻子、姐夫及3名同伙已被捕。



印度發生因捉姦引發的買兇殺人案。（示意圖，非當事人／gettyimages）

綜合當地媒體報道，印度28歲人夫蘭加納亞克（Dhanvath Ranganayak）本身是的士司機，平日常在外工作，而妻子生病時，任職房地產經紀的姐夫呵護備至百般照顧，還送藥上門，終日久生情發展出婚外情，蘭加納亞克戴了綠帽卻蒙在鼓裏。直到有一天，蘭加納亞克在親戚家發現妻子與姐夫在房內親熱，當場「氣炸」與姐夫翻面，夫妻感情也決裂。

另外，撞破妻子出軌姐夫前，蘭加納亞克與姐夫已涉及金錢糾紛，據報蘭加納亞克原以150萬盧比（約15萬港元）價格，把一塊地賣給姐夫，惟簽署買賣文件時，蘭加納亞克突然要求姐夫額外支付100萬盧比（約10萬港元），令姐夫十分不滿。婚外情受阻加上金錢糾紛，新仇舊恨令妻子及姐夫動了殺機。

蘭加納亞克最終慘遭妻子及姐夫等人聯手殺害。（示意圖，非當事人／gettyimages）

經策劃及花23萬盧比（約2.3萬港元）買兇聯手後，姐夫假裝願意支付額外費用，引誘蘭加納亞克落入他們的陷阱。他們先騙蘭加納亞克喝下混有安眠藥的牛奶，待他失去知覺後，便帶他乘船到10公里外，用漁網裹着蘭加納亞克並綁着石頭，再把他扔落河中活活淹死。

警方其後發現蘭加納亞克的屍體並展開調查，最終揭穿這宗涉及捉姦的兇殺案，目前蘭加納亞克的妻子、姐夫及3名同伙已被捕，警方會深入調查案件內情。