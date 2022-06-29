小三竟是阿媽！慾母激戰阿女男友斷正捉姦片瘋傳　反諷阿女2宗罪

情侶間有出軌背叛行為已經難以原諒，如果這個「小三」是自己的母親，事主遭受雙重背叛下恐怕即時崩潰！抖音（TikTok）近日瘋傳1段捉姦影片，1名女子當場揭發男友半裸與身穿性感睡衣的「小三」躺在自己的床上，而這名「小三」竟然是女子的母親！沒想到母親不但沒有歉意，反而當場嘲諷女兒指「我還是妳的媽媽」，並指摘女兒2宗罪才導致男友出軌，最終女子怒極把2人趕出房。



抖音（TikTok）近日瘋傳1段捉姦影片，1名女子當場揭發男友半裸與身穿性感睡衣的「小三」躺在自己床上，而這名「小三」竟然是女子的母親。（影片截圖）

在網上瘋傳的影片長約3分鐘，女子下班回家一進房門，就見到男友半裸躺在床上，當時只穿內褲，母親則穿着性感睡衣躺在其男友旁邊，明顯是出軌現場。女子隨即質問男友，「我致電給你一整天都沒有接聽，然後這就是你在做的事？與我的母親？」，男友卻未有回應。

女子之後表明會在Facebook公開2人的離譜行為，「（讓其他人）看看你們在我的床上做什麼」。母親見狀不但沒有歉意，更反覆強調「不要忘記，我還是妳的母親」，又說一切都是女兒的錯，指摘女兒疏於家庭，亦沒有給男友他想要的對待，才會導致出軌，女兒則回擊自己不在乎，「妳（母親）根本不在乎妳的女兒」。

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母女2人之後繼續口角爭執，男友則一直沉默在旁，像事不關己般。最終女子忍無可忍把2人趕出房，男友這時才慢慢站起來準備穿上衣服，惟女子要求男友留下手機、恤衫、襪子等，因為那些東西都是她購買的。

男友則解釋，是女子的母親表示想睡在這裏，2人才會一起躺在床上休息，但女子不想再聽2人辯解，最後男友跟母親狼狽地離開單位。

最終女子忍無可忍把2人趕出房。（影片截圖）

這段近3分鐘影片引來網上熱議，大部份網友都同情女子遭遇，「對不起。這太傷人了…」、「不敢相信『母親』會對自己的女兒這樣做」、「對於這母親，我無話可說…」。也有人認為事件太誇張，「這是真的嗎？」