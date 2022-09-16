台大醫科女神也大解放　突貼激罕火辣比堅尼照惹哄動：身材太犯規

這麼辣不犯規嗎！說道炎熱的夏天，相信不少人腦海浮現的地一行字就是「陽光、沙灘、比堅尼」，水上活動盛行的季節也讓海灘風景美感直線飆升；素有「台大醫科女神」的正妹馮琪淯「小馮」也在日前分享了自己全套比堅尼，引網友大讚「辣到受不了」。



小馮在IG發文表示，自己在姊妹的慫恿下大膽嘗試了全套比堅尼在海邊解放，3姊妹更是一同拍下了許多「青春的照片」，公開後讓不少網友直呼這個身材太犯規，還笑稱閨蜜可能很後悔叫她穿比堅尼，畢竟不穿不得了，一穿直接狠甩十條街。

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而網友們也笑稱「批踢踢表特版又要出事」，一票粉絲也像小馮真情告白表示「這個腹肌太扯了」、「我好了，謝謝」、「泳衣贊助商可以私訊了」、「暈爆了，真香」，足見其人氣之高。

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