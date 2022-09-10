最索約兒誕生？俄Cosplay女神性感演繹Netflix《SPY×FAMILY》角色
撰文：COOL潮流生活網
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由人氣漫畫改編的動畫《SPY×FAMILY》（間諜家家酒）自從今年4月在Netflix上線之後，引發了超高討論度，個性鮮明的人物設定與造型，也讓這部作品成為東西方coser們的心頭好之一啦！
超火辣！俄國Coser性感演繹約兒太太！
有一位來自俄羅斯的知名coser Shirogane-sama，向來都是走性感火辣路線，不吝於展現自己的完美身材，最近她也放送了一系列詮釋約兒太太經典殺手造型的照片，美豔又霸氣，相似程度讓所有粉絲都超驚艷！
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神還原！身材臉蛋兼具猶如二次元女神！
擁有得天獨厚高顏值與火辣身材的 Shirogane-sama 幾乎 cos 所有角色都是得心應手，無論是性感御姐風、或是精靈少女系都難不倒她，在妝容和神情的把握也十分能掌握角色的神韻，也難怪 Shirogane-sama 輕鬆能獲得將近 80 萬粉絲的追蹤，喜歡她的網友們不妨也追蹤起來吧！
【同場加映】《女神降臨》作者親自Cosplay女主角 還原度仲高過韓劇版文佳煐（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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