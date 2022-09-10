最索約兒誕生？俄Cosplay女神性感演繹Netflix《SPY×FAMILY》角色

由人氣漫畫改編的動畫《SPY×FAMILY》（間諜家家酒）自從今年4月在Netflix上線之後，引發了超高討論度，個性鮮明的人物設定與造型，也讓這部作品成為東西方coser們的心頭好之一啦！



超火辣！俄國Coser性感演繹約兒太太！

有一位來自俄羅斯的知名coser Shirogane-sama，向來都是走性感火辣路線，不吝於展現自己的完美身材，最近她也放送了一系列詮釋約兒太太經典殺手造型的照片，美豔又霸氣，相似程度讓所有粉絲都超驚艷！

點擊放大瀏覽Shirogane-sama扮演的約兒及更多人氣動漫角色：

+ 24

神還原！身材臉蛋兼具猶如二次元女神！

擁有得天獨厚高顏值與火辣身材的 Shirogane-sama 幾乎 cos 所有角色都是得心應手，無論是性感御姐風、或是精靈少女系都難不倒她，在妝容和神情的把握也十分能掌握角色的神韻，也難怪 Shirogane-sama 輕鬆能獲得將近 80 萬粉絲的追蹤，喜歡她的網友們不妨也追蹤起來吧！

【同場加映】《女神降臨》作者親自Cosplay女主角 還原度仲高過韓劇版文佳煐（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

點擊放大瀏覽更多貓咪美照👇👇👇

+ 18

延伸閱讀：

咪妃懷孕 9 個月罩杯三級跳！試穿比基尼 C 跳到 F「升級人間胸器」

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】