身材太辣藏不住　索爆小學老師包到冚照被炒魷　校長：睇落太性感

美國一名小學老師稱自己在課堂上，因為太性感而被欺負，甚至被解僱，她認為課堂標準應該放在孩子身上，而非她的身材。



根據《太陽報》報導，這名小學老師派特詩（Patrice Brown）表示，她在亞特蘭大學校的校長對她的緊身衣與緊身褲有很大的質疑，一張2016年派特詩在課堂上穿著緊身衣褲與豹紋鞋的照片在網路上瘋傳，她在網路上被封為「TeacherBae」（美國論壇網站上，網友用來指稱老師著衣不當）。

點圖看看派特詩上課時及平日的衣着：

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派特詩認為自己的衣著完全符合該市教師的準則，但任職學校的校長認為她在課堂上看起來太性感，而請她走人。

派特詩告訴媒體，自己在上班時，會在教室自拍，告訴大家自己有多熱愛老師這份職業，且在教小孩時，看起來也很漂亮。

派特詩認為教師常被政府、家長或其他老師，甚至是更高年級的學生，因為外表被欺負。派特詩說老師穿什麼不是重點，重點是教小孩的教學上。在被解僱後，派特詩在另一所學校找到教一年級學生的新工作。

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