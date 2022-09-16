密集恐懼！女子飲奶茶濺到電腦Mon　引螞蟻大軍入侵　最後要咁做

喜歡在電腦前飲食的人是時候要改改習慣了！海南海口有名女子平日喜歡坐在電腦前吃甜食，曾不慎將奶茶濺在螢幕上，沒料到竟因此引來螞蟻大軍，從空隙鑽進螢幕內築巢，她曾聯繫廠家，但被告知維修不到，無奈下只能買新螢幕取代。女子曾想轉賣「螞蟻螢幕」，隨即被網民想法荒謬「轉賣？昆蟲愛好者收嗎？」。



海南海口有名女子平日喜歡坐在電腦前吃甜食，曾不慎將奶茶濺在螢幕上，沒料到竟因此引來螞蟻大軍，從空隙鑽進螢幕內築巢。（「九派新聞」微博影片截圖）

據《九派新聞》報道，事主陳女士於周一（12日）發現剛買不久的電腦螢幕內出現密密麻麻的螞蟻，聚集在左上方亂爬，她十分崩潰地拍下影片，指出螞蟻是從螢幕上方的縫隙進去的，大呼「天哪，我的媽呀，要瘋了，完蛋了」。陳女士其後受訪時表示，因自己平日喜歡坐在電腦前吃甜食，包括吃蛋糕和喝奶茶，估計自己不小心將奶茶濺在螢幕上，但又沒為意，沒料到引來螞蟻在螢幕內築巢。

她曾聯繫廠家，又親自將螢幕帶過去，惟師傅說修不了，她無奈地說「很難受，但是沒辦法，因為畢竟其實也是我自己的問題了」，但也不禁吐槽「他們的設計就是有這種bug（漏洞）啊，這種空隙就很容易進那些蟲子」。她說，可能之後會轉賣這個螢幕，再買過1個新螢幕。

事件引起內地網民熱議，有人笑言「電腦：『身上有螞蟻在爬，誰幫我撓撓』」、「還設計有bug，這最大的bug不就是你自己嗎？」，有人指出「密恐哭了」、「密集恐懼症都犯了」、「平時得多邋遢啊」、「女孩子能講點衛生麼？」、「身處學校身邊邋遢的人也不是沒有，能讓螞蟻進顯示器的還是頭一回見」。不少網民批評事主想轉賣螞蟻螢幕，「轉賣？用不了誰買啊？」、「好傢伙你還轉賣，這誰受得了啊？」、「轉賣？昆蟲愛好者收嗎？」。

（九派新聞）