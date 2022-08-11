女學生經期熟睡下體竟爬滿螞蟻「私處變蟻竇」原因與分泌物有關

驚！家中出現一兩隻螞蟻就讓人感到煩躁了，更何況是一窩「蟻竇」！



日前一名台灣女大學生表示，因在家中梳化上睡著，讓自己的私密處意外變成蟻竇，而貼文曝光後也嚇壞了不少網友。（點圖放大了解👇👇👇）

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一名台灣女大學生在Dcard上發文表示，因生理期來感覺肚子不適後，吃了止痛藥和安眠藥就在家中梳化上睡著，醒來後去上廁所時，才驚覺下體爬滿了螞蟻，直呼：「沒想到止痛藥還可以讓人無感成這樣！」女大生也解釋說，放暑假返回家中發現家裡到處都是螞蟻，隨後在地板放上螞蟻藥，連續一個月內都有陸續做驅蟲，螞蟻也明顯減少，結果出現這種狀況，讓她無奈表示：「沒想過螞蟻會吃月經。」

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大批網友見狀後紛紛安慰她，提醒出現這種狀況趕緊去醫院檢查一下是不是尿糖出了問題，同時也有不少人提到自己丟掉用過衛生巾，上面也都爬滿了螞蟻。針對使用過的衛生巾上會爬滿螞蟻的問題，台灣家醫科醫生蕭永薰在當地衛福部「台灣e願」解釋，衛生巾上的經血、分泌物和代謝物，對螞蟻來說都屬於豐富營養來源，所以才會出現這種狀況。所以最好還是定期每到一到兩小時記得更換衛生巾，避免滋生細菌，讓妹妹變成 蟻竇。

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