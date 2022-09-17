公屋加名｜長者獨居公屋　已婚女兒欲搬回加名：百年歸老屬於我？

公屋住戶除名後再加名，並非易事！有網民在討論區發文，指有老人家喪偶後獨居公屋，近日已婚女兒想加名搬回與老人同住，問道若對方百年歸老，她能否承繼公屋。根據房委會資料，有8類人士可申請公屋加名，並在加名後整個家庭必須通過全面經濟狀況調查，即入息及資產限額。



根據房委會資料，有8類人士可申請公屋加名，並在加名後整個家庭必須通過全面經濟狀況調查。（資料圖片）

該網民日前在親子王國討論區發帖，指有老人家喪偶後1人獨居公屋，近日已婚女兒欲在其公屋戶籍上加名，以搬回去與老人同住，方便照顧，因而問及「若老人百年歸老後，入息及資產審查通過，間公屋是否屬女兒的？」。

有人則留言分享經驗，指其母親是獨居的長期病患者，她曾向房署要求加名被拒，只可以申請做照顧者同住，「公屋想除名就易，加名係冇乜可能，除非係結婚或者生仔啦」。有網民亦指照顧老人和繼承公屋是兩回事，照顧者不需要加名就可以同住，但如果樓主在原址上除過名，就不能再加回。

根據房委會資料，已刪除戶籍人士日後一般不可恢復戶籍。而加入戶籍人士必須為香港居民，但無需符合居港滿7年的規定。（資料圖片）

根據房委會資料，已刪除戶籍人士日後一般不可恢復戶籍。而加入戶籍人士必須為香港居民，但無需符合居港滿7年的規定。下列8類人士在符合所須的條件準則下，可加入戶籍之內：

1 . 戶主的配偶。

2 . 新生嬰兒或1 8歲以下的兒童，其父母均須為戶籍內的認可成員。

3 . 戶主的一名已婚子女的配偶／已婚子女的配偶和該名已婚子女的18歲以下的兒女。（該名已婚子女須戶籍內的認可成員，而加戶後，其他成員不得再要求加入配偶或兒女，他們並須於遷出時取消戶籍）

4 . 受戶主或其配偶供養年滿60歲或以上的父母。

5 . 受戶主或其配偶供養年滿60歲或以上的祖父母。

6 . 恆久依賴戶主照顧的受供養親屬，例如弱能人士。（倘戶主18歲以下的內孫／外孫因其父母未能提供照顧，該內孫／外孫可視為恆久依賴戶主照顧）

7 . 現居「改建一人單位」而又符合「自動編配」計劃的住戶，可申請加入年滿 60歲或以上的親屬

8 . 年長租戶的一名成年子女，可連同其家庭成員申請加入戶籍，但須通過「一個家系」的條件（即若戶籍已包括成年子女，便不得加入其他已婚子女；而若戶籍已包括已婚子女，便不得加入其他成年子女）。

除申請加入新生嬰兒或18歲以下的兒童可豁免「全面經濟狀況審查」及「住宅物業權審查」的規定外，申請加入其他類別人士，整個家庭（包括擬加入戶籍人士）必須通過「全面經濟狀況審查」及「住宅物業權審查」的規定，以核實資格。

另外，戶主亦可申請下列4類人士在公屋單位作有條件暫住，以方便照顧：

1 . 負責照顧戶主的成年子女。

2 . 負責照顧戶主的兄／弟／姊／妹（只限一名）及其家人。

3 . 須依靠戶主的18歲以下內孫／外孫。

4 . 須依靠戶主的受供養親屬。