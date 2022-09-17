收數騙案！自稱「行動組」講全名催還$6050　網民問詳情1招悉破

「係咪真係香港難搵食？窮到連6,050都還唔起，要走去呃？」有連登網民分享疑似收數騙案，指凌晨1時許收到陌生人的WhatsApp訊息，自稱是收數公司代表，能講出其個人資料，並催促他歸還6000多元。由於樓主沒有欠下任何款項，遂追問欠款詳情，但對方堅拒透露，稱「清數後先發資料」，甚至恐嚇稱會直接上門收數，但樓主最終已讀不回。早前曾有網民收到類似訊息，警方今年初亦在Facebook專頁發帖提醒市民要小心此類騙案，問清楚詳情以防被騙。



有網民在連登討論區發帖，指他本人沒有借貸或欠任何款項，但今日（17日〕凌晨1時許，收到自稱是收數公司代表「郭生」的WhatsApp訊息，對方能講出其全名，要求他交還6050元「爛數」，樓主可使用轉數快轉賬至1個銀行帳戶還款，或到便利店掃描二維碼。

樓主隨即追問其委託機構及欠債人名字等資料，但對方拒絕透露，並指清數後公司才會發出清數紙收據及委託書，「我哋行動組嚟，唔係寫字樓，唔會多廢話，行動嘅我哋，清唔清一句就得」，又指「清數後先發資料畀你跟進」。

樓主表明不清楚欠款詳情前都不會過數，並已讀不回「郭生」，但對方稱「你唔好咁硬頸啦，我對你語氣都好好，大家都係解決事情姐（啫）」，又問「現在公司吹（催）我，點解決」，其間突改口稱可以先還半數。樓主其後再收到另1個電話號碼的訊息，聲稱是「我是超哥，郭生嗰邊嘅」，並作出最後警告，「4:00前冇數嘅，今晚就淋你老XX」。

有網民留言稱明顯是騙案，「行規第一下就講債仔名同add晒啲關事嘅入ＷhatsApp gp」、「公司搵人收數唔會搵呢啲字都唔識多隻嘅MK」、「都未見過咁長氣嘅收數佬」，又指樓主不應跟對方浪費時間，「約佢去警署傾，睇佢咩反應」、「呢啲你覆咗佢就上釣煩你，應該一開波就block（封鎖）」。

網上不少人都表示收到類似的追數訊息，而警方今年初亦在fb專頁發帖，稱有騙徒以隨機致電形式，自稱是收數公司職員，指接電者尚有債項未清，要求從速還款，因而提醒市民遇到此類電話時，要保持冷靜，問清楚有關資訊，等騙徒知難而退，如有懷疑，可致電防騙易「18222」。