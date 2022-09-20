見工早到15分鐘　求職者無戴錶被HR批無時間觀念　1原因獲網民撐

見工準時甚至早到都能留下好印象，惟有求職者於討論區發文大呻，日前見工時早了15分鐘到達，沒料到人事部職員看到他沒戴表，第一句就批評他沒時間觀念，認為他不適合這份工作。樓主自問隨後的對答都表現不錯，原以為有獲聘的機會，但過了1周仍未有回音，他憂心地問「份工係唔係凍過水啦？唔通就係因為冇戴錶而錯失一份工？」。網民都力撐樓主沒錯，因為有了智能手機後，的確有很多人都沒戴手錶，尤其以年輕人為甚，「證明你後生」。



有求職者於討論區發文大呻，指日前見工時早了15分鐘到達，沒料到人事部職員第一下就批評他沒戴錶是沒時間觀念，認為他不適合這份工作。（《合約男女》劇照）

該名求職者於香港討論區以「見工因為冇戴錶，HR話唔會考慮我」為題發文表示，當時人事部職員未開始面試，只是望了他一眼就批評，「你睇落係啲冇時間觀念嘅人，錶都唔戴，我哋份工可能唔適合你」。他無奈地表示，明明沒有遲到，而且還早了15分鐘到達，「點解望一眼就咁覺得！冇戴錶就等於無時間觀念咩？」，指出自己平日沒有戴錶的習慣，若想知道時間會看手機，反問「唔通要知時間一定要戴錶咩？」。

網民都指自從有了智能手機後，的確有很多人都沒戴手錶，尤其以年輕人為甚。（資料圖片）

不少網民認為人事部職員有問題，「唔戴錶唔代表無時間觀念」、「戴錶嘅人一定唔會遲到？」、「依家個個拎住手機，邊個會戴錶？叫佢X少陣」、「咁搞笑，冇戴錶都係問題？不過見完工唔好諗咁多，繼續搵工見，仲實際過等死一份工囉」、「間公司可以請啲咁嘅HR，請你都咪做啦」，有人則有了智能手機後，很多年輕人都不戴手錶，「證明你應該係好後生」。

不過也有網民認為人事部職員的批評是有用意，「可能HR專意隨口揾個challenging（具挑戰性）一啲嘅開場白，睇吓面試者嘅反應。冇標準答案，反而應對是否得體，甚至有能力反危為機，帶返話題出去，表現到自己，才最緊要」。