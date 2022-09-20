男人體毛｜上床被嫌臭女友要求即剃腋毛　港男呻：男人有毛先正常

男性的體毛天生較女性多，甚至被視為男人味的象徵，亦較少男生會做脫毛，惟有港男於討論區發文大呻，指女友經常嫌棄他「好臭」，要求他剃腋毛才准許一起逛街，更甚至是有次上床時，女友斥他沒有剃乾淨，還要求即時剃，之後更進而要求他去做激光脫毛。樓主不滿地說，「我覺得男人有腋毛先正常囉，剃完又唔舒服，又麻鬼煩」。



腋毛被視為男人味象徵，不少男星都不介意展示自己的腋毛，圖為台灣男星柯震東。（柯震東fb圖片）

該名港男於Dcard討論區以「女友要我剃胳肋底毛先可以同佢出街」為題發文表示，女友經常「影（形）住我好臭」，嫌棄他有腋毛「好污糟」、「見到都唔開胃」，他曾「搏懵」穿長袖上衣，心想女友見不到他的腋窩就沒事，怎料女友仍嗅到臭味，要求他脫衣以便檢查有否剃腋毛。他指出，女友還要求他去做激光脫毛，他大斥「癡線，生唔返點算，妥協咗遲下會唔會全身毛毛都冇晒」。

有網民認為樓主女友有問題，「乜嘢事，感建分（感情問題一律建議分手），呢啲女人好恐怖」、「剃咗會香啲？」、「氣味係荷爾蒙，鍾意你嘅人應該會覺得好香，好似榴槤臭豆腐咁，自己領略下」、「汗臭唔係剃毛就斷尾嘅事，都要好長時間去處理，甚至做手術」。

該名港男表示，女友嫌棄他有腋毛「好污糟」、「見到都唔開胃」。（《鯊魚》劇照）

不過也有網民認為樓主應該正視自己的體臭，想方法解決，「會唔會係你個人衛生做得唔好，令到你胳肋底臭，退一百步嚟講，唔好話對住女朋友，朋友出街都唔想對住個臭人啦……臭味呢樣嘢唔係男女之間嘅問題，而係社交禮儀嘅問題。如果你真係有味道又唔想剃嘅話，我諗你需要搵下啲方法改善你嘅味道，但係如果你本身係冇體味，佢係基於自己個人觀感而逼你去剃，咁係佢唔啱」。

有網民建議，「臭狐可以試下用抑制細菌增長嘅止汗劑」、「就算男人定女人有毛都係正常，最緊要自己舒服。當然女朋友唔鍾意就互相遷就下囉，買包濕紙巾，有時間去廁所抹下、早晚沖涼囉」。