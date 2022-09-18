妹妹「上了新聞」哥哥感興奮　加碼分享生活照網民暴動爭認做舅仔

有一名台灣網友表示，他妹妹最近登上新聞版面，火辣的照片馬上吸引網民目光，引起暴動，網友也紛紛開玩笑爭搶喊事主「小舅子」，並有人說有多買一台iPhone14 為了吸引事主注意。



一名網民在PTT表特版以「我妹上新聞」發文，他表示媽媽最近傳了妹妹上新聞版面的連結給他，內容是妹妹出席《女鬼橋開魂錄》遊戲的宣傳活動，照片中她穿着細肩帶黑洋裝，露出姣好身材。

事主也加碼了幾張妹妹的生活照，包含泳衣、日常照，可見妹妹長相甜美，身材火辣，甚至有一張側邊開衩無袖毛衣，側乳若隱若現，讓人看了直噴鼻血。網友也指出，事主妹妹是網紅「楚燕」， IG有萬人追蹤。

即睇這位妹妹的靚相：

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看完帖文網友也暴動留言：

．「大舅子今晚想吃點甚麼」

．「大舅子您還認得我嗎？我小陳啊」

．「大舅子好」

．「小舅子iPhone12再忍忍，我訂的14快到了」

．「大舅，上週準備了一些微熱山丘的蛋黃酥何時方便拿給你和媽媽」

．「原po才是我大舅子，樓上的不排除提告」

．「很正必須推」



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