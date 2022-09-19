女主播2分鐘性愛片流出瘋傳　淚崩控前男友報復　1句回應獲激讚

【不雅片／戚佳麗／YY直播】情侶間情到濃時「愛愛」是尋常事，惟女方亦要保護好自己，以免日後受到傷害。內地網絡近日瘋傳一段女主播性愛影片，由於女主播上身刺青特殊，被認出是在「YY直播」網紅戚佳麗，引起熱議。戚佳麗近日直播時聲淚俱下回應事件，直言是分手後被前男友流出影片，強調「我不逃避。真的，網暴不是一個正常人能承受得了的」，並對鏡頭深深鞠躬。戚佳麗回應獲網民粉絲讚好，紛紛留言安慰她。



戚佳麗近日直播時聲淚俱下回應不雅片事件。（影片截圖）

綜合內地媒體，影片已在網上流傳一段時間，長逾2分鐘，片中女主播在鏡頭前擺出多種性感、挑逗姿勢。由於女主播臉部清晰可見，上身肩頸處有大片刺青，不少人都猜測是「YY直播」網紅戚佳麗。

面對網絡關注，戚佳麗近日直播時間接承認自己是片中女主角，「我就不解釋了，因為視頻都看過了，我不逃避」。她之後哭訴自己已直播了很長一段時間，「認識我的大哥也好，小美人也好，還是我喜歡的粉絲也好，都知道我是什麼樣的人」，強調影片是談戀愛時拍下，並非因為其他目的，分手後卻被前男友報復流出，「我不是說因為怎麼樣去拍的這些視頻，真的是我因為談戀愛，分手之後被爆出來」。

說到這裏，戚佳麗感嘆「網暴（網絡暴力）不是一個正常人能承受得了的」，並站起來對着鏡頭深深鞠躬。

戚佳麗對着鏡頭深深鞠躬。（影片截圖）

戚佳麗回應獲網民粉絲讚好，紛紛留言安慰她，又說會支持她，毋須理會外人目光。也有網民認為，談戀愛即使如何「火熱」，都應避免拍攝「愛愛」影片，以免日後受到傷害。