不雅片瘋傳｜情侶酒店走廊裸戰　房門反鎖尷尬求助　影片流出氣炸

疫情下宅度假（Staycation）大行其道，但亦要小心以免情侶間的「絕密」片段被公開。台灣一對年輕男女日前入住台北1間酒店，其間情到濃時為求刺激，全裸走出房門外在走廊做「愛愛運動」，沒料到房門自動關上並上鎖，赤裸的2人陷入進退兩難，只好向職員求助，場面十分尷尬。惟事件還未結束，2人在酒店性愛過程被閉路電視拍下，其後更在網絡瘋傳，引起熱論。

酒店人員回覆記者查詢時，僅以「不清楚狀況」回覆。



2人在酒店性愛過程被閉路電視拍下，更流出在網絡瘋傳，引起熱論。（網上圖片）

綜合台媒報道，這對年輕男女是月前某星期二凌晨入住台北該間酒店。據報道，網上流傳的影片長約79秒，2人打開房門看到走廊無人，於是迅速走出走廊裸體性交，惟忘我之際，房門突然關上並上鎖，男子多嘗試打開房門都失敗，無奈下只有向酒店職員求助。

詎料尷尬事件仍未結束，2人事後發現在走廊性交的片段在網上廣傳，懷疑是酒店內有人惡意流出閉路電視片段，考慮提告。

一對情侶打開房門看到走廊無人，於是迅速走出走廊裸體性交，詎料當時片段事後在網上廣傳。（gettyimages）

報道引述警方表示，2人在公共走道性交或涉及妨害風化罪，而若酒店職員惡意流出影片及網民轉載，都可能涉及民事或刑事責任。根據台灣《刑法》第 235 條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬新台幣（約2.4萬港元）以下罰金。