針孔鏡頭揭母與夫上床　人妻竟笑回：我老公厲害吧？　後續超展開

如果發現親生母親出軌自己的丈夫，妳會有什麼反應？台灣有人妻委託徵信社（私家偵探）在家中安裝針孔攝影機調查，竟然拍下了母親與丈夫床戰畫面，惟人妻後續反應卻令人意想不到，她沒有「崩潰」、「生氣」、「大哭」，反而笑說「你看我老公很厲害吧」。原來人妻這場婚姻，本來就是在家人湊合下進行的，自覺「這輩子欠媽媽的也還清了」，故也不打算要求賠償，只想與丈夫和平離婚，結局令人心酸。



台灣有人妻發現母親出軌自己丈夫，但其反應令人難以置信。（示意圖，非當事人／gettyimages）

網紅四叉貓劉宇與立達徵信社合作，直播分享印象深刻的案件，周三（8月17日）在facebook專頁分享精華片段。

片段中，徵信社負責人謝智博透露，曾收到1名傳統產業千金委託，調查丈夫與自己母親是否對她不忠。謝智博指出，委託人不時見到母親從丈夫房間走出來，丈夫則全身赤裸；母親亦常常用手觸摸丈夫手臂、大腿等親密位置，說要幫他燉湯補身。女子覺得事情有異，於是請他在家中安裝針孔攝影機調查。

委託人看到出軌影片後，竟然異常冷靜，更笑說「你看我老公很厲害吧」。（fb影片截圖）

最終針孔攝影機發揮效果，拍下母親在丈夫身上「顛鸞倒鳳」情形。謝智博表示，本以為委託人看到出軌影片後會崩潰、生氣或大哭，沒想到對方竟然異常冷靜，更笑說「你看我老公很厲害吧」，令他十分意外，估計委託人因絕望到極點，「荒謬幽默感取而代之」，避免自己失控。

委託人後續的回應也令人難以置信，謝智博引述對方稱，這場婚姻本來就是在家人湊合下進行的，「她覺得她這輩子欠她媽媽的也還清了」，她也不打算要求賠償，只希望藉影片與先生和平的提出離婚要求，「反正現在也沒有孩子，可以海闊天空」，然後委託人就真的離婚了。