買兇殺夫！華女疑為保險金14刀殺夫偽裝劫殺　警調查揭更心寒內情

馬來西亞發生恐怖殺夫案，一名37歲華裔妻子疑為了保險金，竟然自導自演買兇狂刺14刀殺夫，並教兇手如何處理證據，以及偽造成劫殺現場。妻子事後假裝傷心，惟警方調查後，終憑閉路電視的一張內存記憶卡揭發心寒真相，拘捕了包括人妻在內的3名華裔男女。



現場滿布血迹。（中國報）

根據馬來西亞《中國報》報道，事發上周四（9月15日）凌晨1時許，41歲鄒姓男子被上門的兇徒狂刺14刀，胸口、手臂及臉部滿布刀痕。重傷的他企圖爬牆求救，惟體力不支倒斃在家門前。死者鄰居聽到吵鬧聲出門查看，循死者留在牆上的血手印發現陳屍在家門前的死者，立即報警。

41歲鄒姓男子被上門的兇徒狂刺14刀，倒斃在家門前。（中國報）

警方到場時，死者妻子表現得十分悲傷，向警方表示丈夫被兩名印尼裔劫匪刺死，自己多個名牌手袋包括Gucci等，連同4萬令吉現金被搶走。警方之後封鎖現場調查，並召來警犬隊搜證，卻一時苦無線索，最終找到閉路電視的一張內存記憶卡，才揭發了心寒真相。

據報該名37歲人妻是前法庭翻譯員，因覬覦丈夫的保險金，竟喪心病狂買兇殺夫。兇徒上門後，在人妻與1對子女在屋內的情況下，狂刺丈夫14刀致對方傷重身亡。而人妻確認丈夫死亡後，為「消滅」證據，教兇手帶走屋內的閉路電視硬盤，以及偽造成劫殺現場。然而天網恢恢，警方成功找到一張閉路電視內存記憶卡，揭穿人妻把戲。

據報該名37歲人妻是前法庭翻譯員，因覬覦丈夫的保險金，竟喪心病狂買兇殺夫。（示意圖／gettyimages）

警方以謀殺罪、串謀搶劫等罪，拘捕了包括人妻在內的3名華裔男女。鄰居指出，夫妻2人是旁人眼中的恩愛夫妻，平日很少吵架，甚至每天結伴散步。