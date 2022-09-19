的哥開林寶！男子酒後截的士求代駕名車過海　的士司機爽賺$1000

酒後勿駕駛是常識，但飲酒後泊於街上的座駕又要如何處理？有的士司機發文分享工作「奇遇」，指凌晨3時許在銅鑼灣遇上1名男子截車，對方稱因曾飲酒不適合駕車，要求他代為駕駛其名貴SUV休閒車返回將軍澳的寓所。司機本來拒絕，認為駕駛他人的名車有風險，男子隨即提出豐厚報酬金額，令他歡喜答應，「停車熄匙，行去揸林寶（林寶堅尼）」。最終司機在這代駕車程淨賺800元，直言非常高興，不但能體驗駕駛名車，又能賺到豐厚報酬，故事後急不及待與子女分享。



有的士司機發文分享工作「奇遇」，指凌晨3時許在銅鑼灣遇上1名男子截車，對方因曾飲酒不適合駕車，要求他代為駕駛其名貴SUV休閒車返回將軍澳的寓所。（示意圖/資料圖片）

「做代駕都幾好做！」該名的士司機於facebook群組分享工作奇遇，指凌晨3時45分左右，在銅鑼灣駱克道附近遇到1名男子截車，他如常停下打算接載乘客，對方上車後要求前往將軍澳。正打算開車之際，男乘客突然指向的士前方的名貴SUV休閒車，提出「可唔可以揸我部車返去？」。

的士司機看到SUV的牌子，相信車價高達數百萬，擔心若駕駛途中發生任何問題或損壞，後續處理將會非常麻煩，加上擔任代駕代表他要將的士停泊於現場，隨時因「抄牌」而倒蝕，於是他便婉拒對方：「吓？400萬嘅車對我咁有信心？唔係咁好喎。」

男子似乎明白的士司機的憂慮，爽快提出願意給予800元作為代駕的報酬，司機聽到豐厚的金額亦認為機會難得，於是「轉軚」答應，「停車熄匙，行去揸林寶」。最終他無驚無險將男乘客及其名貴座駕送到將軍澳，到達目的地時，男乘客更「加碼」給他1張1000元紙鈔。

司機本來拒絕，認為駕駛他人的名車有風險，男乘客隨即提出豐厚報酬金額，令他歡喜答應，最終司機在這代駕車程收取1000元，扣除乘車返回銅鑼灣的車費仍淨賺800元。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

司機事後指，該名男子並非不懂駕駛或有特別原因，只是消遣期間「飲咗酒，費事揸車啫」，自己答應要求亦非衝動，「如果冇信心揸得掂部車就唔會上」。他替對方泊好車後，再乘搭的士返回銅鑼灣取車，「所以利潤只係$800左右」，形容今次經歷開心又特別，「開心呀！又可以試下揸林寶，又有錢收」，又笑言幸好泊於銅鑼灣的「搵食車」並無被抄牌，事後亦興奮與子女分享事件。

收錢代駕的經歷引來同業討論，有人質疑司機「作故仔」，「好吹得下，要學過先控制得掂，普通人邊得呀」，但亦有人分享類似經驗，「我試過喺尖東，代駕保時捷四驅去將軍澳，客人畀500！不過係疫情之前」，司機亦豁達回應，「你唔信唔緊要，錢我袋咗」。

有網民指出，司機與男乘客互不相識，輕易答應代駕或有風險，提醒他要留意。（示意圖/資料圖片）

亦有網民指出，司機與男乘客互不相識，輕易答應代駕或有風險，「我做呢啲都會好驚，一陣架車有白粉點算」、「始終有風險，唔講違禁品，揩親都有排拗，唔會賺呢啲錢」、「不明來歷嘅車唔好掂，如果嗰部係失車、有交通意外不顧而去或者有違禁品，咁就一身蟻得不償失」。