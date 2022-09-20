複製狗！內地女花$28萬複製已故愛犬　成功人間重逢卻遭網民鬧爆

人狗情深！不少人視家中寵物如親人，寵物離世如同失去親人一樣痛心。北京1名年輕女子走不出愛犬離世傷痛，竟花25萬人民幣（約28萬港元）來進行「複製」（Cloning）計劃，利用已故愛犬Rara的基因，希望製造一隻與Rara一模一樣的狗狗，最後成功將Rara「重新帶回」身邊。可是她的「癡情」舉動引起爭議，有網民鬧爆「對被複製出來的狗狗不公平，好像替代品」、「複製技術會來帶先天缺陷」等。



據內媒《都市報道》， 1名北京女子1年前愛犬Rara離世，她極為傷心，在不捨之情下決定以25萬人民幣透過「複製技術」（Cloning），延續這份人狗之緣。

從網上1段影片可見，受委託的公司不負所託成功「複製」出另一隻Rana，將牠交給年輕女主人，當女主人看到眼前出現一隻與Rara一模一樣的狗狗時，馬上衝上前將狗狗抱入懷中，不斷親吻及碰頭，表現相當肉緊，場面溫馨感人。

惟不少網友對女主人的「癡情」舉動議論紛紛，表示即使明白她的心情，但是無法認同「複製」狗狗的行為，因為就算被複製出來的狗狗與愛犬基因相同，卻未必會長得一模一樣，因此受委託的公司會同時讓多隻母狗懷孕，最後在一批狗狗中，挑選最似樣的交給主人，餘下的可能淪為實驗品或被銷毀，相當不人道。

事件引起網友激烈討論，有人留言「兩隻狗再像也不是同一隻」、「空有外表，記憶靈魂還有性格都是一個新的生命體」、「對於被複製出來的狗不公平，自始至終牠都只是另外一隻狗的替代品」、「克隆技術會導致先天缺陷」、「愛是不能用金錢衡量的」、「真的是有錢人的世界難以想像」。