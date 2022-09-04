5隻狗組隊激戰「世界最毒眼鏡王蛇」　2分鐘賭命生死鬥　結局慘烈

大自然界的爭鬥是殘酷的，團體作戰多半時候比單槍匹馬更有勝算。一隻眼鏡王蛇遭到五隻狗合力圍攻，在寡不敵眾的情形下，狗群成功將這世界上最毒的蛇拉扯撕咬致死。



有人在網路分享一支動物界上演的生死鬥影片，一隻眼鏡王蛇被五隻大狗團團包圍，狗狗輪番上陣撲向前撕咬，其中一隻拖著蛇的尾巴把牠拉到角落，剩下的狗也趁機上前你一口我一口，大多攻擊蛇的身體中段，讓牠沒有足夠時間回頭反咬。

出名兇猛眼鏡王蛇也不敵5隻不怕死狗狗的圍攻（點擊放大瀏覽，慎入）：

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兇猛的眼鏡王蛇也不是好惹的，嘗試探頭想要給狗狗一個致命蛇吻，但狗群是有戰術的，在相互配合具有節奏感的攻擊下，幾乎都被牠們躲開，加上五打一，狗狗用車輪戰讓眼鏡蛇沒有太多喘息空間，漸漸落居下風。

最後眼鏡蛇已精疲力竭、身受重傷，行動變得愈來愈遲緩，只能任狗狗們宰割，兩分鐘的影片最後，眼鏡蛇已經不太動了，幾隻狗一齊上前，持續將蛇在地上拖行，死狀悽慘。

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這支影片雖然攝於多年前，最近又在網路上掀起熱議，網友表示：「團結就是力量」、「跟球賽一樣精彩」、「感受到蛇的絕望」、「蛇蛇死的好慘，五馬分屍」、「是不是有隻狗被親到了？」。

眼鏡王蛇是世上體型最長的毒蛇，體長可達5.6公尺，主要棲息於樹林中，以其他蛇為主食。眼鏡王蛇具有高度攻擊性，毒液裡主要含有神經毒素，根據阿德雷得大學臨床毒理學部門的說法，眼鏡王蛇的蛇咬能迅速致人於死地，被咬傷後的致死率大約為60%，傷者最快可在30分鐘內死亡。

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