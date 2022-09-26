大學生兒子哭了！驚見父母電腦搜尋紀錄　早稻田畢業男生當場喊爆

上網時的一舉動一動，不經意就會留痕！日本1名在著名的早稻田大學畢業的男生，最近發現父母上網時在google網頁的搜尋紀錄，排在前的竟然是與自己有關，當中包括「小孩教育失敗」、「大學生兒子是尼特族」等字眼，令他當場大受打擊，在twitter發帖時更表示正在哭泣。



樓主見到父母電腦的搜尋紀錄，發現內容涉及「小孩教育失敗」、「小孩教育不順利」、「大學生兒子無業、蹲在家中蹲」和「大學生兒子是尼特族」等，令他當場崩潰哭泣。（Twitter「nazenarabamotu」圖片）

日本1名Twitter用戶近日上載截圖，並指自己見到父母電腦的搜尋紀錄，內容完全無關不雅，反而發現與自己有關，分別有「小孩教育失敗」、「小孩教育不順利」、「大學生兒子無業、蹲在家中蹲」和「大學生兒子是尼特族」，相信是父母見到樓主已大學畢業，不但沒有外出工作，反而蹲在屋內做「尼特族」，因此感到擔心，甚至認為是家庭教育出現問題，樓主坦言發現父母電腦的搜尋紀錄後正在抽泣，但未有交代為何見到搜索紀錄，以及進一步行動。

父母在網上搜尋的內容，相信是因為見到樓主已大學畢業，不但沒有外出工作，反而蹲在屋內做「尼特族」，因此感到擔心。(Getty Images)

帖文引來近14萬人讚好，多名網民留言鼓勵，形容可能並非壞事，「感覺（你的）父母很有責任感」、「如果是事實，就去改變，有什麼好哭」；但亦有人發現搜尋紀錄最下方出現炸物和撈烏冬的食譜，笑言可能家長煮了炸物和撈烏冬，但被樓主嫌棄，所以將心思放回樓主身上。

有網民發現樓主在自我介紹中列出是早稻田大學理工科畢業，聲稱唯一的友人帳戶更已停用，似乎沒甚朋友。（Twitter截圖）

有網民發現樓主在自我介紹中列出是早稻田大學理工科畢業，該大學是日本名牌學府，但樓主曾自稱是「我是世界上最卑微的人」，個性內向，而且聲稱唯一的友人帳戶更已停用，似乎沒甚朋友，加上經常到別人的推文下留言罵人，相信在處理人際關係方面有問題。因此，有網民認為父母為樓主擔心亦不無道理，「如果大學畢業卻不去找工作，又沒朋友，父母自然會搜尋這些字詞，希望找出解決辦法」。