見店務員被要求留全名　求職者質疑涉私隱　網民：第一日見工？

個人資料私隱當然要好好保護，但有些情況要留下全名都是正常不過的事。有網民分享指，日前去見1份普通店務員工作，並非大集團或大公司，但到最後店主要求她留下全名，令她感到奇怪，「你哋會留嗎？」，因而引發網民熱議。
該網民在親子王國討論區發文，指自己去見1份普通店務員工作，並不是大集團或大公司，但「傾到最後，店主要求我留全名畀佢」，令她大感疑惑，遂問其他網民會怎樣做。
樓主的帖文讓不少網民感驚奇，直言「有咩問題？見工要畀名好正常」，又指即使見小商店都要填寫求職表格，並要出身份證，認為留全名沒什麼大不了。有網民則笑言「第一日出嚟見工？」、「正常喎，你畀個藝名佢嗎？」，並質疑她是否離開職場太久。
樓主見群情淘湧即解釋，當時她只是打電話去問是否請人，「其實仲未去舖頭見的，係傾到最後要我全名」。不過有網民就相信店主只為方便記錄，「唔通只mark低咩小姐」、「樓主你唔想填全名，你咪寫你姓：無、叫：名氏，早啲畀間公司知道你的思維」。
曾有求職者因為HR在電郵中寫錯地址，結果遲到了2分鐘，最後卻被職員黑面1句鬧返轉頭 ▼▼▼
樓主自白全文：
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見工遇到令人無奈的事時有發生，有公司會以考驗情商為由，讓求職者在辦公室呆等1小時45分鐘▼▼▼
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同場加映：求職者超有自信 「金句王」見工一開口嚇窒面試官：叫我X哥 ▼▼▼
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Facebook專頁「奴工處」早前刊登一篇投稿，撰文者指自己到一間體育用品公司市場部見工，被負責面試的中年女士足足罵了5分鐘 ▼▼▼
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