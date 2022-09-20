紙皮散落馬路中心　好心司機快手快腳獨自清理　片主1動作亦抵讚

只要細心留意，香港仍有許多好心人！網上流傳「車cam」短片，顯示大角咀櫻桃街近奧海城2期對開的繁忙行車線上，有紙皮雜物置於路中心阻礙車輛。1名好心司機等待轉燈時留意到情況，主動下車花約半分鐘獨自清理，令馬路再次回復暢通，好人好事獲得網民大讚。



網上流傳「車cam」短片，顯示大角嘴櫻桃街的繁忙行車線上，有紙皮雜物置於路中心阻礙車輛，1名好心司機等待轉燈時留意到情況，主動下車花約半分鐘獨自清理。（YoutTube「車cam特警」影片截圖）

相關車cam片段顯示事發日期為上周三（14日）下午約5時41分，地點為大角咀櫻桃街近奧海城2期對開的行車線。該處一向屬交通繁忙地段，片中可見多架車輛按燈號停下等候，而馬路的行車線之間離奇放有小量紙皮雜物，未知是有車主刻意丟棄或是意外從車廂掉下，途經的車輛亦只好避開行駛。

這時1輛白色私家車司機留意到情況，其車輛沿左邊行車線行駛，理應不受地上的紙皮影響，不過男司機亦主動下車，獨自將地上的紙皮分批拾起，搬往馬路旁的行人路上，其間有數輛電單車「攝車罅」駛至，幸未有發生危險。

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男司機來回走了3回，花了約半分鐘終成功清理所有紙皮雜物。當時交通燈已轉為綠燈，但後方車輛及片主車輛為了保護他，刻意以車身阻擋，未有即時開車，並待他返回車上，確保安全後才踩油離開。拍下片段的車主與女友人亦在車上大讚好心司機的義舉，直言要將其好人好事放到網上分享。

影片引來網民大讚，直指好心司機的行為非常難得，「真係估唔到香港仲有咁好嘅人」、「值得一讚，一睇就知道係人材來」。亦有人認為後方車輛以車身保護司機的舉動同樣抵讚，但更好的方法就是一同收拾加快清理時間，「片主雖無幫手，但將部車護住該勇男，使他安心快手清理，都值得一讚」、「如果片主落車幫埋手就會好啲」。