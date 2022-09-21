萬能姐姐！好學印傭學推拿針灸7年幾　識幫僱主睇症　網民勁羨慕

100分好外傭！有女僱主於網上發文，大讚家中的印傭是「萬能姐姐」，指對方周日放假不去玩樂，而去學推拿、針灸、拔罐、看症，至今已學師7年多。當姐姐留意到僱主「條脷濕或眼多風」時，就會主動幫忙通經絡和拔罐，腰酸骨痛時又會幫她推拿，令她不禁發文表揚，引來一眾外傭僱主紛紛稱羨。



該名女僱主於fb群組「表揚好姐姐開心分享區」發文表示，家中印傭姐姐廚藝不錯，起初想學烘焙，打算日後回印尼後開舖，但因成本高，又不肯定生意如何，於是樓主及家人提議姐姐學推拿，認為她將來可前舖後居及開班，而且成本低。

姐姐聽從建議，在港工作期間自行報讀課程，周日會去荔枝角及天后上課。課程以廣東話授課，姐姐上課時則會用印尼文抄筆記，沒料到一學就學了7年多，還愈學愈多其他醫術，「啲穴位各樣，佢已熟晒」。樓主更指，姐姐現時已嫌香港的課程不夠學，還報了印尼的Zoom視像課程。

她指出，這名姐姐除了懂醫術外還懂得紮肚，大讚「佢仲叻過我」、「懂得人生規劃係一件好事」，又說「同佢相處係好開心」、「真係中咗六合彩咁」。樓主提到，之前印傭照顧她的婆婆時已非常用心，每天都會去老人院幫婆婆按摩，亦會推着輪椅帶婆婆逛街，「真係自己女都無佢咁好心機」，她認為其實很多外傭姐姐也很好，「只要你懂得欣賞佢哋，你就會覺得自己個姐姐都好好」。

不少網民留言大讚，「勁，欣賞姐姐」、「別人姐姐真係好好」、「羨慕，咁有福氣請到工人姐姐」、「發達啦，你何止請咗個姐姐」、「咁全能？咁返鄉下可以開醫館喎」。