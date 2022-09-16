高薪跳工！做10年外傭不續約回鄉　僱主想畀長期服務金　終揭說謊

外傭說要回鄉，但原來是為高薪跳工？有網民近日在網上大呻，工作10年的外傭說想回鄉做點小生意，不打算續約，一家人念舊情打算將長期服務金「當Bouns」（獎金），希望她離職後有更好生活，未料原來她是為了高薪跳工而說謊，急問在情在理應否繼續付長期服務金。帖文引起熱議，許多人提到按勞工法例，外傭自己不續約的確不用付長期服務金，但考慮到已陪了家人10年，可考慮給她一些錢「當利市」，「大家好嚟好去」。



外傭稱不續約想回鄉做小生意，樓主原來給長期服務金當獎勵，但揭發她說謊。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主在「親子王國」討論區發文，稱「10年工人被人高薪搶走」。她表示服務屋企10年的外傭說不續約要回鄉，已購買機票，原打算照給她長期服務金，外傭還和她們「講咗一籃子願景」，「都想佢回鄉有好日子過先將長服嘅錢當bouns畀佢」，現在發現外傭原來是為了高薪跳工，「仲欺騙我們回鄉」、「但原來佢仍然會在港搵錢，真係好嬲」。

樓主明白想賺多點很正常，但認為外傭說謊在先，而自己簽了不續約文件，在理可以不給她長期服務金，但在情，她又陪伴了一家人10年，「工人做嘢不特別好，只是我們要求唔高和包容度高，你們會怎做？」。

部份網民認為，說穿了只是僱傭關係，「唔好講咩感情」，站在外傭立場「唔通理直氣壯話自己跳槽」、「一般打工仔辭職時求其搵啲藉口」。有網民認為外傭做10年已經好好，「好多工人姐姐做一兩個月就跳槽走咗」，「人望高處，人之常情，佢講大話可能唔想影響大家感情啫」。

外傭原本說屋企缺錢，希望僱主付長期服務金。（《愛回家之開心速遞》劇照）

一般來說，工作10年的外傭長服金可能高達4萬元，不少人提及照勞工法例是不用付的，外傭不獲續約或被解僱才要付，「我辭職公司都唔會畀長服我」，惟有人提到對方始終服務了屋企10年，可以照樣當獎勵。

樓主續稱，外傭曾稱屋企等錢用，希望預支長期服務金，還試過借「財仔」，本身已借落她近5位數，而10年的長期服務金「唔止呢個數，扣完都仲要額外畀」，佢都係會走數。外傭無力還款，家人叫她不放假當還償，但她拒絕，「一心借錢唔使還，借完財仔打算走佬，仲同我開心share」。

她承認為高薪走人很正常，問題是家人給長期服務金原意，是想她回鄉後有好生活，「但原來佢想攞住長服走佬」，外傭現時「一心諗住我哋會照畀佢」，令她非常氣憤，「我就係條氣有啲唔順，佢就雙贏，我就雙輸」。

外傭已在屋企服務10年，樓主一家想她回鄉後生活好點，才想給她長期服務金。（《愛回家之開心速遞》劇照）

有網民教路，現時樓主可「揸正嚟做，扣佢人工，要求佢還錢」，但她能做足10年代表彼此關係不錯，建議可以當封利市給她，但不用給長期服務金的全數。

據勞工處資料，外傭受《僱傭條例》保障，若外傭已連續為僱主工作不少於24個月，因裁員理由而遭解僱或不獲續約，僱主須支付遣散費。如外傭已連續為僱主工作不少於5年，非因犯嚴重過失或裁員而遭解僱或不獲續約，僱主便須支付長期服務金，但僱主無需要同時支付遣散費及長期服務金。

（綜合）