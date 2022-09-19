離譜！外傭帶男友到主人房親熱　女僱主撞破嚇喊　揭手機藏性愛片

能否聘請到好外傭真的講彩數，但這個外傭姐姐的行為也太離譜了！新加坡日前有外傭竟於休息日帶男友回到僱主的寓所，趁僱主離家期間潛入主人房纏綿。女僱主返家時意外撞破姐姐與男友的親密行為，嚇得大哭叫喊，其丈夫則報警處理。警方調查後，外傭的男友涉嫌擅闖民居被捕，姐姐即時被解僱，當晚被送回國。女僱主指出，事後查看女傭及其男友的電話，發現大量性愛影片，而事發至今約1周自己仍有陰影，晚上睡至一半會驚醒，明言暫未做好心理準備聘用新外傭。



新加坡有外傭於休息日帶男友回到僱主的寓所，並潛入主人房纏綿，女僱主返家時意外撞破姐姐與男友的親密行為，嚇得大哭叫喊，最終外傭的男友涉嫌擅闖民居被捕。（STOMP報道片段截圖）

馬來西亞《中國報》報道，事發上周日（11日）早上約11時45分，地點為新加坡坎貝拉路1間四房式組屋。本身為美容師的36歲僱主沙麗妮表示，她與丈夫聘用涉事的34歲印度籍女傭已有3年，對方平日工作主要為料理簡單家務及接送4歲兒子上學及放學。

沙麗妮指，由於其丈夫在家辦工，故家中大部分時間也有人，惟當日丈夫剛好有事外出，她亦到了廟宇，因此無人在家，「星期日是女傭的休息日，所以我早上起來準備出門的時候，就讓她繼續睡，沒想到她竟會帶男人回家」。

沙麗妮憶述，事發當日從廟宇返回家中時，發現主人房門已關上，但內裏傳出聲音。女傭發現她返家後，急急從房內跑出並向她道歉：「姐姐，對不起、對不起！」她其後發現1名衣衫不整的男子從主人房走出，更邊行邊穿衣服，頓時嚇得大哭，一度未能反應，只好聯絡丈夫，「我當時整個人嚇得發抖，簡直沒法相信家裏會發生這種事」。

女僱主憶述，事發當日從廟宇返回家中時，發現主人房門已關上，但內裏傳出聲音。女傭發現她返家後，急急從房內跑出並向她道歉。（STOMP報道片段截圖）

原來外傭趁休息日無人在家，將同為印度籍的31歲男友帶返家中，並在主人房內纏綿一番，沒料沙麗妮很快便返回家中撞破一切。39歲男僱主加內甚表示，當日妻子哭着來電，稱女傭帶了男友回家，他只好急急返家了解事件並報警。警員接報到場，當場以涉嫌蓄意擅闖（wilful trespass）罪名拘捕女傭的男友。

沙麗妮慨嘆，與丈夫一向待外傭如家人，不但會為對方購買與自己同款的新衣，一家到泰國和澳洲旅行時亦會為對方出旅費及機票費用。今次事件令夫婦對外傭非常失望，形容感覺像遭到背叛，故即使費用高昂，他們當晚亦急急購買機票將女傭送回國。

男僱主加內甚表示，女傭數周前曾提及結識了男友，當時已直接告訴她不能將男友帶回家，惟對方竟無視規矩，甚至沒有打算避開家中的閉路電視，「據我所知，她的男友是冷氣維修員，經常在這一帶出沒。這是我們第一次撞見這樣的事，之前他們有沒有在家胡搞就不清楚了」。

他續指，妻子事後曾查看女傭及男友的手機，竟發現內藏大批性愛影片，而男方的社交媒體也顯示他曾在印度結過婚。事發至今已1星期，加內甚指妻子餘悸猶存，晚上睡到一半會驚醒，目前夫婦也未做好準備聘用新外傭，只好輪流接送兒子到學校。