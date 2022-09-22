女子遭男友禁錮家暴　趁辦證遞「救命」紙條求助　機警職員助拉人

幸好遇上機警職員！內地中山1名女子拍拖不久便慘遭男友禁錮及毆打家暴，因被沒收電話而難以求救。日前她跟隨男友前往辦理居住證，其間趁男友未有注意，在叫籌紙背面寫上「救命」兩字，遞向職員求救。職員發現不妥，不動聲色替她報警，並以系統緩慢為由拖延時間，待警員到場拘捕男子。經調查後，警方發現男子除了非法禁錮及控制女友的日常生活外，更以女方的社交帳戶行騙，目前已將他刑事拘留。



內地1名女子遭男友禁錮及毆打家暴，早前她趁辦理居住證時，在叫籌紙背面寫上「救命」兩字，遞向職員求救。（廣東公安微博圖片）

事發本月2日下午，中山1名楊姓女子到當地的行政服務中心辦理居住證，其間王姓男友一直寸步不離，緊盯着每個程序及所有資料。楊女其後趁男友到身後的座位休息時，偷偷在籌號紙上寫上「救命」2字，遞向職員請求幫忙。

原來楊女與王男交往不久，便遭對方禁錮在家，王男沒收其電話，令她與外界斷絕聯絡，無論到任何地方也會跟隨她，一旦她逃跑便會遭到毆打。早前王男有意以楊女的名義買車，遂要求她辦理居住證以便進行手續，她急中生智，把握機會向職員求助。

楊女趁男友到身後的座位休息時，偷偷在籌號紙上寫上「救命」2字，遞向職員請求幫忙。（廣東公安微博圖片）

職員看到「救命」紙條便察覺不妥，但機警地沒有表露情緒，更不動聲息地通知警員增援，並以系統緩慢為由拖延辦證時間。警員趕至現場，鎖定王男身份後便將他拘捕。

經過調查及審訊，王男對非常禁錮及家暴楊女的行為直認不諱，警員其後亦發現，他曾多次以楊女的微信帳戶詐騙他人錢財。目前王男已被刑事拘留，案件待進一步偵查。