近廁所位有着數？打工仔借尿遁早拎外賣　同事羨慕：食完可瞓晏覺

上班時座位安排往往不由己願，其中近廁所的位置恐不會受歡迎，但有打工仔在討論區發文指，見到有坐得近廁所的同事每日午膳前扮去廁所，其實是提早下樓取外賣，「唔怪得日日佢都仲有時間訓晏教（覺）！」，名符其實地爭分奪秒。帖文引起網民熱烈討論，有人形容該處不是筍位，「坐咁近廁所，食飯都食埋啲菌」，另有人則慨嘆「香港地一般打工都係蝕，所以要計到盡」。



樓主發現有位坐得近廁所的同事利用位置之便，在午膳前扮去廁所，其實是提早下樓取外賣，吃完後還有時間午睡休息，坦言坐得近廁所門口都有好處。 (《大叔的愛》劇照)

有打工仔在香港討論區以「好羨慕坐廁所位嘅同事」為題發文，指出每天中午日出去乘搭升降機買飯期間，就見到1位坐得近廁所的同事已經手持外賣返回公司，一直都不明白為何對方如此快拿到外賣。

直到有一天，樓主在午飯前進入廁所時，發現同事利用位置之便扮去廁所，其實早些下樓取外賣，結果對方吃完外賣還有時間午睡休息，形容對方「食飯時間都用得好盡下，連拎外賣都咁爭分奪秒」，坦言坐得近廁所門口都有好處。

同事食完外賣，還有時間午睡休息。示意圖。(《潛行空間》劇照)

帖文引來網民討論，有人形容該名同事「小家」，亦有網民留言指，坐得近廁所門口不但「食飯都食埋啲菌」，而且會好臭，甚至建議樓主下次大便後，詢問同事「聞唔聞到」。

樓主坦言坐得近廁所門口都有好處。(《上流寄生族》劇照)

但有人慨嘆「香港地一般打工都係蝕，所以要計到盡」、「食飯得嗰一個鐘，真係一分鐘都唔應該蝕畀公司，仲要有嘢趕時，飯都無得食」，甚至有人提議樓主「有樣學樣」，「可以早幾分鐘扮去廁所開大，實際上就落去拎外賣，但要遲過lunch time開始嘅時間5至6分鐘返到公司，咁同事見到你，咪以為你買外賣買得快」。