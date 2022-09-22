蛋糕寫錯字！網民批連鎖餅店犯低級錯誤　苦主曬中伏生日牌超爆笑

慶祝生日怎少得蛋糕？不過若生日蛋糕上寫錯字，場面或許尷尬不已。有網民日前發文，指在一家連鎖餅店購入蛋糕打算與家人慶生，並要求店員在朱古力牌上寫上「身體健康」4字祝福，沒料打開盒時才發現「體」字寫錯，感到非常無奈。帖文引來網民熱烈討論，更有不少人表示有共鳴，直言該店寫錯字是常有情況，紛紛分享過往的「中伏」錯字例子。



有網民日前發文，指在一家連鎖餅店購入蛋糕打算與家人慶生，並要求店員在朱古力牌上寫上「身體健康」4字祝福，沒料打開盒時才發現「體」字寫錯。（fb「何文田街坊」圖片）

有網民早前於facebook群組「何文田街坊」發文，指早前家人在一家日式連鎖餅店購入蛋糕，打算與長輩慶祝生日，並要求店員在朱古力牌上寫上「身體健康」4字祝福語，沒想到當晚家人打開蛋糕時才發現錯字。相中可見，芒果蛋糕上放有方形朱古力牌，牌上本身已印有「Happy Birthday」字樣，空白位置則有店員按要求寫上的「身體健康」4字，不過當中「體」字右下的「豆」字部分卻被誤寫成「月」。

樓主對店員寫錯字感無奈，大嘆「一間算有返咁上下規模嘅公司，竟然犯啲咁低等嘅錯」、「如果作為一個師傅，生日牌上來來去去都係寫『happy birthday』、『生日快樂』，『身體健康』，『青春常駐』等，我就覺得唔應該會寫錯」，但他指家人取走蛋糕時確實未有仔細檢查，笑言「都要負返小小責任嘅」。

帖文引來熱烈討論，網民爆笑估計寫錯字的原因，「會唔會係落單時客人寫錯？然後照寫所以錯咗」、「睇完笑咗之後佢搞到我差啲唔記得原本個『體』字係點寫」、「你要明白，佢哋寫1000個『生日快樂』，都唔寫一次『身體健康』」、「佢上次都寫錯我，但我有check佢會即刻改畀你」。

亦有網民直言有共鳴，稱曾遇過該餅店店員寫錯字的尷尬情況，更貼出相片顯示蛋糕上的名字「杰杰」下方的4點竟變成只有3點，「我早排都試過，原來呢間嘢興寫錯字」。亦有鏡粉人妻憤怒指，曾在該店訂蛋糕為「前夫」慶生，可是連基本的「生日快樂」也寫錯，樂字上的「樂字上面兩個「幺」字錯寫成「糹」，令她相當不滿，「個蛋糕龜裂仲要寫錯字，幼稚園都識寫嘅字竟然寫到咁樣。當日仲要好多人同我老公慶祝生日，真係肉酸到暈」。