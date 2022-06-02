阿女食蛋糕揭士多啤梨發霉現綠點　港媽轟屯門餅店銷售手法有問題

踏入夏天，食物容易在炎熱氣溫下變壞，如何保存也是一大學問。有港媽指日前於屯門一間餅店購入朱古力蛋糕，回家後女兒進食時，翻開士多啤梨竟發現果肉發霉，出現青綠色霉菌。港媽質疑餅店銷售手法有問題，導致生果發霉亦沒有發現，又稱一度打算致電食物環境衛生署投訴，惟熱線一直無人接聽。



有港媽指日前於屯門一間餅店購入朱古力蛋糕，回家後女兒進食時，翻開士多啤梨竟發現果肉發霉，出現青綠色霉菌。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

該名港媽於facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指前日（31日）晚上於屯門1間位於輕鐵站附近的麵包餅店，購入1個朱古力雜果蛋糕。回家後年幼女兒立即進食，不過女兒翻開蛋糕上的士多啤梨時，竟發現果肉已嚴重發霉。從港媽上載的相片可見，蛋糕由朱古力脆皮包住，表面放有朱古力片、藍莓及士多啤梨等作為裝飾。不過已切開一半的士多啤梨表面布滿青綠色霉菌，在忌廉旁亦清晰可見。

港媽指女兒發現生果發霉時已進食了少部分，「最慘我女睇唔到食咗小小才發現」。事後她曾返回餅店，惟發現店舖已經關門，「8點買完回家，8點30分發現回去已關門，無得追究」，只能大嘆「經一事長一智，買乜都要睇清楚」。

她批評餅店「賣發霉蛋糕畀人」，質疑店方的蛋糕放置太長時間仍出售，導致生果發霉亦沒有發現，又稱曾致電食環署打算投訴，但熱線一直無人接聽，「打咗1小時都無人聽」。她其後再次留言更新，表示翌日早上再次到餅店反映事件，獲得店方退款。

帖文引來街坊討論，不少人也估計蛋糕放置了一段時間才出售，才會出現生果發霉而未有發現的情況，「應該擺咗唔只1晚」、「睇個樣都發咗好耐霉，唔係一時三刻做得到」、「士多啤梨呢啲天氣係會易發霉，同返間舖講聲我諗佢哋都會唔好意思，會畀返個歉意你」。亦有人建議應盡量以訂購方式購買蛋糕以減低風險，「蛋糕真係一定要訂，因為佢櫃入面嗰個display咗幾耐無人知」。