21歲女網購毒蛇遭咬死　父母怒告賣家、運輸公司獲賠$37萬惹爭議

【網購】內地陝西一名21歲女子，網購了毒蛇銀環蛇（又稱「雨傘節」），惟到貨後女子被毒蛇咬傷，送院搶救被評估為腦死亡後去世。女子父母認為賣家、網購平台、運輸公司都要為女兒的死負責，於是向6人提告。一審結果近日宣布，法官以「如無則不」判案原則，判6名被告對女子的死「存在因果關係」，須共計賠償約33.69萬人民幣（約37萬港元）。



銀環蛇是可致命毒蛇。（漁農署）

內地媒體報道，北京市海淀區人民法院近日公布了一審裁決。案情指，該21歲女子於2018年先後2次網購了銀環蛇，惟同年7月9日收到蛇後不小心被咬傷，入院診斷為「重度蛇毒中毒」、「呼吸衰竭」、「意識喪失」，住院2天後更多重器官衰竭，後評估為腦死亡並去世。

女子父母認為，賣家、網購平台及運輸公司等未有把毒蛇交予女兒，女兒就不會被毒蛇咬傷死亡，於是向賣家、網購平台及快運公司等6個單位提告，要求賠償逾150萬人民幣（約170萬港元）。

北京市海淀區人民法院一審指出，根據「如無則不」判斷標準，如果銀環蛇未交付給女子，女子不會被銀環蛇咬傷，認為6被告的行為「客觀上構成（女子）遭受銀環蛇咬傷損害事實上的原因，裁定6被告對女子的損害「存在因果關係」，共計須賠償約33.69萬人民幣（約37萬港元），其中銀環蛇賣方3人賠償約25.27萬人民幣（約28萬港元），網購平台賠償約3.37萬人民幣（約3.8萬港元），兩家運輸公司賠償約5.05萬人民幣（約5.6萬港元）。

一審法官以「如無則不」判案原則，判6名被告對女子的死「存在因果關係」，須共計賠償約33.69萬人民幣（約37萬港元）。（示意圖／gettyimages）

法院裁決引來網民關注，直指不理解當今司法操作，「快遞公司負責運輸也要賠？」、「賣家確實不對，可也不是強賣啊，賠償部份承擔的太多了」、「自己找死還索賠？」、「按這個邏輯，如果她不在網上下訂單，賣家和快遞公司也不會把蛇寄給她，這一切都不會發生」、「 買家也應該承擔大部份責任」、「如無則不還是第一次聽說，賣菜刀的瑟瑟發抖」、「無語了」。也有網民疑惑為何會有人網購毒蛇這種危險生物，「不是吧，敢買毒蛇回去？」。