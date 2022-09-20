淘寶中伏｜網購$5000餐枱　港女一打開見貨品真身嚇呆：我心碎了…

淘寶方便款式多，是不少人的網購選擇，但如果買貴重物品就要小心了！有港女在社交媒體分享，指在淘寶網購了一張餐枱，連運費共5000多港元，到貨後表面包裝完好無缺，沒想到一打開，內裏的餐枱竟已四分五裂，不禁直言「我心碎了」。帖文引來網民熱議，形容是「血的教訓」，有人估計因包裝保護力不足夠導致損壞，感嘆「間中又有呢啲唔開心事件，有時真係好講運氣」。



有港女分享，在淘寶購買了一張餐枱連運費5000多元，到貨後表面包裝完好無缺，沒想到一打開內裏的餐枱已經四分五裂，直指「我心碎了」。（Facebook群組「淘寶開心share」）

該港女周二（9月20日）早上於Facebook群組「淘寶開心share」上載多張相片，指在淘寶網買了餐枱，「連運費5000幾」，到貨時包裝表面完好，惟一打開「內裏粉碎到一個點……」，讓她看得「心碎了」。

從相片見到，紙皮的包裝內有發泡膠棒及木架用作固定及防震，但「主角」餐枱卻已經四分五裂，只能隱約看到枱面是圓形形狀，難以想像到破碎碎片的原貌。

帖文引來網民熱議，形容是「血的教訓」、「心痛死」，又指「講真咁嘅價錢我唔會淘，會喺香港買！」、「間中又有呢啲唔開心事件，有時真係好講運氣」、「淘寶運落嚟很大風險。就算運送過程中少許破損，大部份人用不久也是重新再買。不如直接用過萬元香港買」、「箱面冇註明易碎，經集運落嚟死硬」。

也有網民估計因貨物包裝保護力不足夠導致損壞，建議樓主開箱時一定要留下證據，以便退貨或追討，「應該同賣家講明要包裝加固，如果講咗都包裝出事就係賣家問題」、「淘啲打得爛嘢開嘅時候一定拍低開嘅過程，有爛都有證據追返，不過有時運輸都係一個問題」。